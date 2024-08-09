Подовжіть літо на своєму городі: один простий секрет — і огірки збиратимете до середини осені

В серпні літо добігає свого кінця, а тому світловий день поступово зменшується, ночі стають дедалі холоднішими. Але так не хочеться відпускати літнє тепло. Щоб подовжити літо на своєму городі, можна провести друге висаджування огірків. Водночас, радять фахівці, не слід звертати увагу на ранні сорти, тому що вони можуть і не зростати за умови короткого світлового дня.

Краще обирати гібриди, які гілкуються, та високорослі сорти, які мають високу стійкість до грибкових хвороб. Річ в тому, що саме в серпні борошниста роса і пероноспороз буяють особливо сильно. Насіння висаджується безпосередньо у ґрунт, але рідше, ніж навесні. Це пояснюється тим, що рослини відчуватимуть дефіцит світла, а тому їм ні до чого зайва тінь.

Експерти рекомендують висаджувати літній рядок огірків на грядці, де росла цибуля. Не забувайте підживлювати рослини. Для цього найкраще підійде азофоска, яка містить фосфор, калій, азот в рівних частинах. Одну ложку такого добрива потрібно розвести у 10 л води, перемішати і поливати ним кущі. Частоту поливання скорочують ближче до осені, оскільки через надмірну вологу ґрунту може розвинутися коренева гниль.

Щоб огірки не відчували дефіциту вологи, поливайте їх хоча б раз на тиждень. Для цього радять використовувати теплу воду. Поливають вранці, щоб за світловий день рідина встигла увійти в землю. Коли висаджують огірки вдруге за сезон? Городники радять робити це в середині-наприкінці липня, тоді рослини матимуть вдосталь часу, щоб розвинутися і давати плоди аж до перших заморозків.

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