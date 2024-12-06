Подовжує життя і захищає від багатьох захворювань: цей продукт необхідно їсти усім літнім людям

В літньому віці треба приділяти особливу увагу своєму харчуванню – від цього залежить здоров'я всього організму.

Виявилося, що деякі продукти здатні замінити купу ліків і допомогти захиститися від багатьох захворювань. Таким продуктом є болгарський перець, який захищає людей літнього віку від розвитку подагри, атеросклерозу, цукрового діабету та гіпертонії. Однак для отримання необхідного ефекту його треба вживати хоча б кілька разів на тиждень.

Яка користь болгарського перцю для здоров’я літніх людей

Овоч містить високу частку вітамінів і мінералів. Наприклад, калій, кальцій, йод, фосфор, натрій, цинк допомагають запобігти розвитку анемії та мають імуностимулювальну дію.

Літні люди часто мають проблему перепаду настрою та безсоння. Ці симптоми виникають внаслідок нестачі в організмі вітамінів В1, В2, В6 і РР, яких багато в болгарському перці. За регулярного вживання цього овоча про депресію, неврози, безсоння і занепад сил можна забути назавжди. Всі ці вітаміни також необхідні для лікування цукрового діабету, тому лікарі рекомендують вживати перець усім, хто має цю хворобу.

У всіх видах перцю міститься алкалоїд капсаїцин, який допомагає нормалізувати роботу кишківника і підшлункової залози. А ще він допомагає розріджувати кров, запобігаючи утворенню тромбів, і знижує артеріальний тиск.

Калій і магній, які містяться в перці, захищають від серцево-судинних захворювань, а каротиноїди виконують функцію антиоксидантів в організмі, запобігаючи передчасному старінню клітин. Також перець містить вітамін А в достатній кількості, щоб допомогти стабілізувати зір, покращити зростання волосся та відновити еластичність шкіри.

Завдяки болгарському перцю можна не лише покращити своє самопочуття, а й подовжити життя на десятки років. Однак цей овоч має деякі протипоказання. Від вживання перцю варто відмовитися у разі гастриту, підвищеної кислотності шлунку, виразкової хвороби, а також панкреатиту.

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