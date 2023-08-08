Подовжує життя, захищає сім'ю, прогнозує погоду: які народні прикмети, пов'язані з кішкою, існують

До Всесвітнього дня кішок ТСН.ua підібрав прикмети про котів, які здавна існують серед українського народу. Ще наші предки поважали цих домашніх улюбленців та помічали їхній зв'язок з погодою та іншими явищами.

Що коти приносять в будинок та інші прикмети, пов'язані з оселею

Найвідомішою прикметою, яка пов'язана з кішкою та оселею, є та, яка розповідає про переїзд в нове житло. Наші мами та бабусі вірили, що перед тим, як самим переступити поріг будинку, потрібно впустити туди кішку. Вважається, що коти відчувають енергетику місця і можуть нейтралізувати її, якщо вона негативна.

В багатьох народів світу існувало повір'я, якщо першою в новий будинок входить кішка, то на його мешканців чекає щастя в майбутньому. Ще один момент, який пов'язаний з переїздом — зверніть увагу, яке місце кіт обрав для свого сну. Його вважають найкращим для розташування ліжка.

Отже, що коти приносять в будинок:

кішка лягла спати біля голови свого власника — вона позбавляє його стресу, нейтралізує негативну енергетику, захищає від хвороб; біля серця — подовжує життя; у ногах — знімає втому;

кіт примружує очі — вона налагодила свої стосунки з будинковим, тому мешканцям вже немає про що турбуватися, вони будуть захищені від негативу;

кіт треться об ноги — чекайте на добру звістку, обновку чи подарунок;

кіт дряпає меблі, шпалери, одвірок — буде сильний дощ;

кішка пішла з дому — вона забрала з собою всі неприємності, в сім'ї скоро з'явиться малюк, а в будинку скупчилося забагато негативу;

чужий кіт прийшов до хати — добрий знак: якщо ви залишите його собі, отримаєте удачу, а якщо кіт прийшов напередодні весілля, значить ваш шлюб буде міцним та щасливим;

як зрозуміти, що кішка лікує — здавна вірили, якщо чужий кіт прийшов до хати, де лежить хворий, то він забере з собою його хворобу.

Взагалі наші предки вірили, що не можна проганяти чужу кішку, інакше вас може оминути щастя. Якщо у вас немає можливості залишити тваринку собі, потрібно її накормити, відігріти (взимку) і зачекати, поки вона піде сама.

Народні прикмети про котів та гостей

Народні прикмети про котів та гостей / Фото: Pexels

Напевно кожен з нас хоча б раз у житті чув прикмету, якщо кіт почав раптом вмиватися, значить потрібно чекати на прихід гостей. Так часто говорять про тварину, яка вимивається на підвіконні чи біля дверей. Існує в цьому повір'ї навіть уточнення: якщо кіт миє голову та праве вухо — гості прийдуть з добрими намірами, якщо ж ліве вухо — це можуть бути ваші вороги.

Які ще прикмети існують про кішок і гостей:

кіт треться об ноги гостя, лащиться — він добра людина, а якщо ховається і не підходить — лицемірна;

тваринка вмивається дуже довго, але робить це неохоче — ще кілька днів на гостей можна не чекати;

кішка сидить на підвіконні і пильно дивиться у вікно — ось-ось зайдуть гості, а візит буде клопітким для господаря;

коли пішли гості кішка залізла під стіл — люди приходили зі злими намірами, так тварина захищає мешканців будинку від негативу.

Якщо ви хочете, щоб бажаний гість прийшов ще раз, візьміть трішки пуху з хвоста вихованця і непомітно покладіть на плече людини. За народними прикметами, тоді гість ще неодноразово прийде.

Як кішки пов'язані з дорогою та подорожами

Що означає, якщо кіт перебіг дорогу / Фото: Pexels

Якщо кіт будь-якого кольору перебіг дорогу перед людиною, яка вирушила в далеку подорож, це не до добра. Особливо, якщо тварина побігла в праву сторону.

Існують й інші прикмети:

якщо мешканці дому збираються в дорогу, потрібно перед виходом погладити кота по спині і подивитися на його поведінку — кішка муркотить, значить дорога буде нескладною, тваринка неспокійна, нявкає — попереджає про небезпеку;

кіт заліз на валізу з речами — поїздка пройде добре, а якщо вихованець намагається витягнути речі з сумки — це сигнал, що він намагається вас застерегти;

кішка нявкає перед тим, як ви вирушили в дорогу — під час подорожі може статися щось погане.

Прикмети про котів і погоду

Прикмети про котів і погоду / Фото: Pexels

Деякі особливості у поведінці цих тварин наші предки часто пов'язували зі змінами погоди. Саме тому за кішками закріпилася назва "домашні синоптики". Які прикмети про погоду і котів існують:

кіт заснув, згорнувшись клубочком, і сховав мордочку — чекайте на заморозки, похолодання;

кішка спить на спині черевцем доверху — буде спекотна або тепла погода;

кіт розпушив свій хвіст і почав активно його вилизувати — прийде хуртовина;

а якщо починає вмивати лапкою голову — хороша погода;

кіт часто чухає за вухами — слід чекати на снігову чи дощову погоду;

кішка почала точити кігті об край меблів — погода зміниться в гірший бік;

тваринка лягає біля джерел тепла — йде похолодання;

у кота грайливий настрій до дощу;

якщо кіт нервовий, не знаходить собі місця — чекайте на буревій.

Цікаво, що навіть наукові дослідження підтверджують — коти можуть пророкувати погоду.

Що приносить в будинок рудий, чорний, сірий кіт: прикмети про забарвлення тварин

Чорний кіт: прикмети / Фото: Pexels

Найбільше народних прикмет завжди було пов'язано з чорними котами. Наприклад, в давнину вірили, якщо чорна кішка перебігла дорогу — це принесе неприємності. Взагалі котів з чорним забарвленням часто вважали провісниками всіх бід. Хоча деякі народи вірять, якщо чорний кіт перебіг дорогу, значить, він навпаки намагається захистити вас від негативного впливу.

Які існують прикмети, пов'язані з іншими забарвленнями котів:

біла кішка — вважається, що вони притягують удачу, позитивно впливають на сімейне життя, можуть нейтралізувати негативну енергетику, а ще знімають стрес, зцілюють від хвороб, створюють в будинок затишок і щастя;

що приносить рудий кіт — допомагають захистити будинок від бід, покращують стан здоров'я власника, вважаються символом багатства, якщо прихистити в домі руде кошеня, то на вас чекає велика удача;

сірі коти — здатні охороняти будинок від нечистої сили, покращують грошовий стан власників, а ще приносять позитивні зміни туди, куди приходять;

двоколірні кішки — оберігають оселю та людей в ній від ворогів, приносять удачу, багатство і щастя;

триколірні коти — приносять фінансову удачу, процвітання, захищають будинок від зла і взагалі поєднують в собі всі особливості тих кольорів, які можна побачити на їхній шубці.

А ось кішка з черепаховим забарвленням в усі часи вважалася справжнім талісманом. Вона здатна принести щастя всім тим, з ким живе під одним дахом.

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