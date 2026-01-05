Подушки як нові після прання: простий трюк, який зберігає їхню форму в барабані машинки

Як прати подушки в пральній машині / © pexels.com

Але є простий і перевірений спосіб прати подушки в пральній машині так, щоб пух залишався рівномірним, а форма — ідеальною. Про цей лайфгак знають досвідчені господині.

Секрет простий: тенісні м’ячі

Щоб пух не збивався, у барабан пральної машини разом із подушкою кладуть 6 чистих тенісних м’ячів. Під час прання вони «б’ються» об подушку, розбивають грудочки пуху і запобігають його злипанню. В результаті подушка після прання залишається пухкою, м’якою та рівномірно наповненою.

Як правильно прати подушки

Перевірте бирку. Подушка повинна бути придатна для машинного прання (символ пральної машини на етикетці). Зніміть наволочку та всі декоративні елементи. Обирайте делікатний режим. Температура води не повинна перевищувати 40°C, щоб пух не злипався і не втратив форму. Використовуйте рідкий пральний засіб. Порошки можуть залишати грудочки та погано вимиватися з пуху. Додайте тенісні м’ячі. 6 м’ячів достатньо, щоб зберегти пухкість подушок. Щоб уникнути попадання сторонніх волокон, м’ячі можна обернути в стару шкарпетку. Сушіння. Подушки краще сушити горизонтально на чистій поверхні, час від часу збиваючи руками. Можна також скористатися сушильною машиною на низькому режимі разом із тими ж тенісними м’ячами — це прискорює сушіння і зберігає форму.

Тенісні м’ячі імітують ручне збивання, яке господині робили раніше, забезпечують циркуляцію повітря всередині подушки та рівномірний розподіл пуху. Завдяки цьому подушки не збиваються в грудочки і залишаються м’якими надовго.

Цей простий лайфгак економить час і сили, не шкодячи подушкам. Навіть старі пухові подушки після такого прання відновлюють форму і м’якість. Більше не потрібно боятися машинного прання — 6 тенісних м’ячів ідеально доглянуть за вашими подушками, залишаючи їх пухкими та комфортними для сну.