Подивіться на картинку й виберіть зображення, щоб дізнатися, чи станете ви успішними

Якщо ви побачили слона. Ви щира та співчутлива людина, саме ці якості роблять вас безцінним другом, колегою та партнером. У вас феноменальна пам’ять, бо вам вдається запам’ятовувати все до найдрібніших деталей. Однак іноді відкритість та емоційність роблять вас вразливими до зовнішніх подразників і можуть відволікати від поставлених цілей. Експерти наголошують, що людина з такими якостями характеру може досягнути неймовірних успіхів у сферах, пов’язаних із комунікацією, творчістю і соціальною взаємодією.

Якщо ви побачили дерева. Ви дуже наполеглива та цілеспрямована людина, яка знає, що хоче від життя. Вас не лякають труднощі та невдачі, вони для вас — лише сходинки на шляху до успіху. Ви не боїтеся падати й підніматися знову, а ваші рішучість та завзятість здатні подолати будь-які перешкоди. Така внутрішня сила допомагає досягати результатів навіть за найскладніших умов. За даними досліджень Стенфордського університету, люди з яскраво вираженою наполегливістю і завзятістю частіше досягають успіхів у підприємництві та політиці.