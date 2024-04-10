Поглинають негативну енергію: ці квіти потрібно посадити біля будинку, щоб захистити родину

Наші предки вірили, що є певні рослини, які допомагають захистити оселю від негативної енергії. Їх обов'язково садити біля будинку.

Деякі рослини не лише привабливі, але й допомагають захистити оселю, біля якої ростуть, від негативу, дарують щастя і удачу людям, що там живуть. Такі квіти здавна називали "магічними".

Українці з особливими трепетом завжди оберігали природу, а тому слідкували за тим, які рослини, за народними прикметами, можна садити біля будинку. Навіть, якщо ви не вірите у повір'я, варто висадити ці квіти, адже вони ще й дуже красиво квітнуть.

Чорнобривці

Наші пращури вірили, що ці квіти є символом синівської любові до матері. Вони також символізують чистоту, батьківський дім, добро. В давнину молоді дівчата також вплітали чорнобривці у вінки, щоб привернути до себе увагу парубка, в якого були закохані.

Вважалося, якщо посіяти біля будинку чорнобривці, то коханий ніколи не забуде дороги до вашого дому. А ще яскрав суцвіття, за народними прикметами, захищають оселю від злих духів та пристріту.

Мальва

Красива квітка, яка часто асоціюється з україською хатою в селі, традиціями наших предків. В давнину вірили, що мальви є символом мудрості, віри, надії на краще майбутнє та кохання.

А ще наші пращури вважали, що ці квіти наділені магічною силою. Зокрема, їм приписували вміння вселятися в душі покійників, захищати будинок від негативної енергії, злих людей та духів.

Барвінок

Цю квітку здавна називали "чаклунською фіалкою". В українській історії, культурі та міфології барвінок посідає особливе місце. І не лише наші пращури наділяли цю рослину магією. Так, кельти вважали, що вона володіє захисними властивостями. В Німеччині і Австрії барвінок використовували як прикрасу будинку, що захищає від удару блискавки. Рослину часто застосовували під час ворожіння та магічних ритуалів.

В слов'янських народних віруваннях барвінок допомагає захистити будинок, біля якого росте, від негативної енергії та злих духів. А ще цю квітку можна використовувати як амулет.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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