Походять від іноземних імен: перелік українських прізвищ, які вказують на інші національності

Україна — велика країна, на території якої живуть представники понад 130 національностей. Тому не дивно, що серед українських прізвищ трапляються такі, що походять від іноземних імен.

Якщо голова родини в Україні був іноземець чи представник малої національності, то часто прізвисько давалося на основі його імені. На це вказує історико-етимологічний словник українських прізвищ. Так можна було простіше вирізнити саме цю конкретну родину. Додаючи типові для цієї місцевості суфікси, прізвище згодом "українізувалося", а потім ставало офіційною частиною імені.

Андрось, Андронатій, Андронюк, Андросюк, Андросяк, Андрончук (Андрощук), Андроненко, Андросенко, Андронченко від імені Андронік.

Анісько, Анішко, Аніщенко, Аніщук, Аніщак, Анісіменко від імені Анісім.

Базко, Базько, Базик, Базилевич, Базишин, Базій, Базюк, Базилюк/Базелюк, Базинюк, Базиленко від імені Базиль (Базель).

Балаж, Балажко, Балаженко, Балажевич, Балажук, Балазюк; Балаш, Балашко, Балашенко, Балашевич, Балашук, Балащук, Балащак, Балащенко; Болаш, Болашко, Болашенко, Болащук, Болащенко; Болош, Болошук, Болощук, Болошенко, Болощенко; Болох, Болохнюк від імені Балаж (Балаш, Болаш, Болош, Болох).

Бенедь, Бенюк, Бенесюк, Бенещук/Бенищук, Бенишевський, Бенищенко, Бененко від імені Бенедикт (Беня, Бенедьо).

Вільгельм, Вілюра, Вілюш, Вілік, Вільчук, Вілюк, Віленчук, Віленко, Вільченко від імені Вільгельм.

Войтек, Войткевич, Войцишин, Войцехівський/Войцихівський/Войциховський, Войтко, Войтиченко від імені Войцех.

Геленюк, Геленяк, Геленчук, Геленко, Гелененко, Геленченко від імені Гелена.

Гресь, Гресик, Гресько, Грещук, Грецишин, Грещенко від імені Ґреґор, Ґржеґорж.

Дьордь/Дордь, Дордик, Дьордяй/Дордяй, Дордич, Дордюк, Дьордяк/Дордяк, Дорденко від імені Дьордь.

Зелік, Зейлик, Зейлюк, Зеліченко від імені Зелік (Зейлік).

Златів, Златюк, Златченко, Златенко; Злотенко, Злотченко від імені Злота, Злата.

Івчик, Івчук, Івчак, Івчишин, Івченко; Івон, Івончик, Івончук, Івончак, Івоненко, Івонченко, Івониченко від імені Іво.

Івжик, Івженко; Євжик, Євженюк, Євженко від імені Івжен, Євжен.

Іржик, Ірженко; Іжик, Іжко, Іжук, Іжикевич, Іженко, Іжченко від імені Їржі.

Казимирчик, Казимирчук, Казимирченко; Казимчук, Казименко; Кизим, Кизима, Кизимчук, Кизименко від імені Казимир.

Каспер, Касперський, Каспришин, Кашпур, Кашпуренко від імені Каспер.

Марценюк, Марцелюк, Марцінків, Марцинківський, Марциненко від імені Марцелі.

Мінарчик, Мінарчук, Мінарченко, Мінаренко від імені Мінар.

Мухтарченко, Мухтаренко від імені Мухтар.

Ніколко, Ніколюк, Ніколяк, Ніколишин, Ніколайчук, Ніколенко, Ніколаєнко від імені Нікола.

Номанюк, Номанчук, Номаненко, Номанченко від імені Номан.

Що означають українські прізвища / Фото: Unsplash

Окончик, Оконюк, Окончук, Оконенко, Оконченко; Окіняк, Окінчук/Окіньчук, Окіненко від імені Окон.

Рай, Райко, Раєнко, Раюк, Райчук, Райченко від імені Раймонд.

Рахімчук, Рахіменко від імені Рахім.

Рахманко, Рахманько, Рахманюк, Рахманчук, Рахманенко від імені Рахман.

Рубан, Рубанюк, Рубанчук, Рубаненко, Рубанченко; Рубенюк, Рубенчук, Рубененко, Рубенченко від імені Рубен.

Русланюк, Русланенко, Русланченко від імені Руслан.

Сандер, Сандрук, Сандрюк, Сандрик, Сандренко, Сандеренко від імені Сандро.

Сандулик, Сандулин, Сандуляк, Сандуленко від імені Санду.

Сілва, Сільвук, Сільвич, Сільвенко; Сілюк, Сіленко від імені Сільва (Сіля).

Стоян, Стоянко, Стоянець, Стоянченко, Стоянюк, Стояненко від імені Стоян.

Томашик, Томашин, Томашук, Томащук, Томашевич, Томашенко від імені Томаш.

Троян, Троянко, Троянець, Троянюк, Троянчук, Трояненко, Троянченко від імені Троян.

Уварук, Уварчук, Уваренко, Уварченко від імені Увар.

Ураленко, Уральченко від імені Урал.

Урбан, Урбась, Урбанович, Урбановський, Урбанський, Урбаненко від імені Урбан.

Франко, Франчук, Франченко від імені Францішек.

Фролюк, Фроляк, Фроленко від імені Фрол.

Шолом, Шоломій, Шоломчук, Шоломійчук, Шоломенко, Шоломієнко; Шаломенко Шаломієнко; Шльома, Шльомко, Шлєменко, Шломенко від імені Шалом.

Щепик, Щепенко, Щепенчук, Щепанський, Щепановський; Штефанко, Штефанчук, Штефанюк, Штефаненко; Штепа, Штепанюк, Штепаненко від імені Щтепан (Штефан) та Штефанія (Штепа).

Юзько, Юзьків, Юзик, Юзюк, Юзяк, Юзвишин; Юсько, Ющик, Ющак, Ющук, Ющин, Ющенко, Ющишин; Юшко, Юшик, Юшків, Юшак, Юшук, Юшин, Юшенко, Юшкевич; Єшко, Єщенко, Єщук; Юзофенко від імені Юзеф (Юзь, Юшко, Єшко).

Якуб, Якуба, Якубчик, Якубишин, Якубович, Якубовський, Якуб'як, Якубів, Якобчук, Якубенко, Якубченко; Куб, Куба, Кубів, Кубай, Кубаєвич, Кубицький, Кубишин, Кубенко, Кубченко від імені Якуб.

Янко, Янів, Янчі, Януш, Янчик, Ящик, Янчук, Янцюк, Янюк, Янович, Яневич, Яновський, Янковський, Янишин, Ящишин, Янушевич, Яненко, Янушенко, Янченко, Ященко. від імені Ян.

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