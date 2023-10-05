Походження українських прізвищ: які мають "церковний слід", власники яких мали проблеми з законом

Як найчастіше утворювалися українські прізвища

Українські прізвища можуть бути одними з найстаріших в Європі. Навіть у 17 столітті далеко не всі українці мали прізвища, і це було досить розповсюдженою практикою. Французькі простолюдини отримали прізвища ще пізніше, лише на початку 19 століття завдяки указу імператора Наполеона Першого. А єдиним народом Європи, у якого немає сталих прізвищ, є ісландці. У них ім'я батька автоматично стає прізвищем для дитини, тому чоловіки мають такі прізвища як, наприклад, Петерсен (син Петера), жінки - Петердоттір (дочка Петера).

Як у більшості європейських країн, українські прізвища сформовані на основі імені батька, дуже рідко від імені матері. Прикладом є такі поширені в Україні прізвища як Петренко, Романенко, Іваненко тощо. В Західній Україні патронімічні прізвища формувалися за допомогою суфіксу "ів", внаслідок чого утворились такі прізвища як, наприклад, Іванів, Іллів, Максимів.

У деяких випадках українські прізвища формуються від імені батьків, діда чи баби за допомогою таких суфіксів як "-чук", "-щук", "-ук", "-юк", як, наприклад, Романчук, Іванчук, Петрук, Гаврилюк, Юрчук, Маланчук, Улянчук

Широке коло українських прізвищ сформоване за професійною ознакою, як то Коваль, Мельник, Столяр, багато прізвищ походять від назв тварин, птахів та риб - Заяць, Тур, Кріль, від назви місцевості - Польовий, Лісовий, Горовий.

Які прізвища мають "церковний слід" або вказували на проблеми його носія з законом

Церква також залишила слід у формуванні українських прізвищ. Згадаймо такі поширені прізвища як:

Дяк, Дяченко, Співак, Пономар, Пономаренко. Та їх спотворення, такі прізвища як Дьяченко, Паламар, Паламаренко, Паламарчук.

А ці прізвище, що вкаузвали на духовнео звання, надавалися церковними ієрархами після закінчення семінарій та Могилянської Академії в 18 — 19 століттях:

Вознесенський,

Нікольський,

Рождественський,

Поводіякопосухуходященский,

Спасокукоцький,

Спаський.

Ще одна група прізвищ, як стверджують фахівці давалися у 18 столітті тим, хто мав проблеми з законом або просто бродив по світу. Це такі прізвища як, наприклад, Левенець, Дейнека, Гайдамака, Сердюк тощо.

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