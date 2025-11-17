- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 163
- Час на прочитання
- 2 хв
Погріб буде сухим цілий рік: дієві методи боротьби з вологістю — це треба зробити вже зараз
Осінні роботи в погребі забезпечують найкращий результат: вентиляція працюватиме краще, стіни будуть захищені, а волога більше не накопичуватиметься.
Вологість у погребі — це не просто незручність, а реальна загроза для запасів, стін та конструкцій самого приміщення. Вона спричиняє появу грибка, руйнує полиці, псує овочі й навіть може пошкодити фундамент. І діяти потрібно вже зараз, щоб потім не шкодувати та уникнути багатьох проблем.
Як позбутися вологості у погребі назавжди: методи, які дійсно працюють
Перевірте та відновіть вентиляцію. Найпоширеніша причина вологості — це неправильна або заблокована вентиляція. Восени обов’язково огляньте труби, сітки й отвори. Необхідно очистити вентиляційну трубу від пилу, павутиння й листя. За потреби варто встановити другий вентиляційний канал для руху повітря, можна поставити дефлектор, щоб підсилити тягу. Тоді конденсат повністю зникне, а температура всередині вирівняється.
Додайте шар гідроізоляції на стіни та підлогу. Якщо на поверхні з’являються мокрі плями, потрібна гідроізоляція. Підійдуть цементно-полімерні суміші, рідке скло, водовідштовхувальні проникаючі склади.
Усуньте джерела вологи всередині погреба. Найчастіший прихований винуватець — конденсат від неправильного зберігання продуктів. Не ставте теплі банки чи овочі з морозу всередину, використовуйте дерев’яні решітки, а не суцільні полиці, не ставте ящики впритул до стін. Це різко зменшує кількість вологи в повітрі.
Використайте натуральні осушувачі, які працюють без електрики. Для вологих погребів це справжній порятунок. Підійдуть мішечки з вапном, відра з деревним вугіллям, кілограми кухонної солі у відкритих ємностях, котячий наповнювач на основі бентоніту. Ці матеріали вбирають зайву воду й перешкоджають появі грибка.
Утепліть двері й люк, щоб уникнути різких перепадів температури. Саме різниця температур часто створює вологу. Утеплення мінімізує появу конденсату. Наклейте термоізоляційний матеріал на двері, встановіть ущільнювачі, закрийте щілини монтажною піною.