ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
163
Час на прочитання
2 хв

Погріб буде сухим цілий рік: дієві методи боротьби з вологістю — це треба зробити вже зараз

Осінні роботи в погребі забезпечують найкращий результат: вентиляція працюватиме краще, стіни будуть захищені, а волога більше не накопичуватиметься.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Як позбутися вологості у погребі

Як позбутися вологості у погребі / © Фото з відкритих джерел

Вологість у погребі — це не просто незручність, а реальна загроза для запасів, стін та конструкцій самого приміщення. Вона спричиняє появу грибка, руйнує полиці, псує овочі й навіть може пошкодити фундамент. І діяти потрібно вже зараз, щоб потім не шкодувати та уникнути багатьох проблем.

Як позбутися вологості у погребі назавжди: методи, які дійсно працюють

  • Перевірте та відновіть вентиляцію. Найпоширеніша причина вологості — це неправильна або заблокована вентиляція. Восени обов’язково огляньте труби, сітки й отвори. Необхідно очистити вентиляційну трубу від пилу, павутиння й листя. За потреби варто встановити другий вентиляційний канал для руху повітря, можна поставити дефлектор, щоб підсилити тягу. Тоді конденсат повністю зникне, а температура всередині вирівняється.

  • Додайте шар гідроізоляції на стіни та підлогу. Якщо на поверхні з’являються мокрі плями, потрібна гідроізоляція. Підійдуть цементно-полімерні суміші, рідке скло, водовідштовхувальні проникаючі склади.

  • Усуньте джерела вологи всередині погреба. Найчастіший прихований винуватець — конденсат від неправильного зберігання продуктів. Не ставте теплі банки чи овочі з морозу всередину, використовуйте дерев’яні решітки, а не суцільні полиці, не ставте ящики впритул до стін. Це різко зменшує кількість вологи в повітрі.

  • Використайте натуральні осушувачі, які працюють без електрики. Для вологих погребів це справжній порятунок. Підійдуть мішечки з вапном, відра з деревним вугіллям, кілограми кухонної солі у відкритих ємностях, котячий наповнювач на основі бентоніту. Ці матеріали вбирають зайву воду й перешкоджають появі грибка.

  • Утепліть двері й люк, щоб уникнути різких перепадів температури. Саме різниця температур часто створює вологу. Утеплення мінімізує появу конденсату. Наклейте термоізоляційний матеріал на двері, встановіть ущільнювачі, закрийте щілини монтажною піною.

Дата публікації
Кількість переглядів
163
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie