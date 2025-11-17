Як позбутися вологості у погребі / © Фото з відкритих джерел

Вологість у погребі — це не просто незручність, а реальна загроза для запасів, стін та конструкцій самого приміщення. Вона спричиняє появу грибка, руйнує полиці, псує овочі й навіть може пошкодити фундамент. І діяти потрібно вже зараз, щоб потім не шкодувати та уникнути багатьох проблем.

Як позбутися вологості у погребі назавжди: методи, які дійсно працюють