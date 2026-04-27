ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
161
Час на прочитання
2 хв

Походження людини переглянули: нове дослідження ДНК змінило теорію

Вчені з’ясували, що ранні люди формувалися у взаємопов’язаних групах, які змішувалися сотні тисяч років.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
ДНК показала нову історію еволюції людини / © Associated Press

Вчені поставили під сумнів одну з найвідоміших теорій походження людини. Нове генетичне дослідження свідчить, що Homo sapiens могли виникнути не з однієї популяції в Африці, як вважалося раніше, а з кількох взаємопов’язаних груп.

Про це йдеться на Dailymail.

Традиційна концепція «Out of Africa» передбачала, що сучасні люди походять від єдиної ізольованої спільноти. Однак нові дані показують більш складну картину: давні популяції людей були розселені по всьому континенту, підтримували контакти між собою та змішувалися протягом сотень тисяч років.

До таких висновків дійшла команда дослідників під керівництвом науковців Каліфорнійського університету в Девісі. Вони проаналізували ДНК сучасних африканських популяцій, зокрема 44 нові геноми представників народу нама з півдня Африки, які відзначаються високим рівнем генетичного різноманіття.

Використовуючи комп’ютерне моделювання, вчені порівняли різні сценарії походження людини — від моделі єдиного джерела до варіанту з кількома взаємодіючими групами. Результати показали, що саме остання версія найкраще пояснює сучасні генетичні дані.

Згідно з дослідженням, перше помітне розділення між давніми людськими популяціями відбулося приблизно 120-135 тисяч років тому. Втім, навіть після цього вони продовжували обмінюватися генами ще багато поколінь.

Один з авторів роботи, антрополог Бренна Генн, зазначила, що попередні уявлення були обмежені нестачею викопних решток і давньої ДНК.

«Ця невизначеність пов’язана з обмеженими даними, а також із тим, що викопні знахідки не завжди збігаються з моделями, побудованими на основі сучасної ДНК. Нове дослідження змінює наше розуміння походження виду», — наголосила вона.

Дослідники описують нову модель як «слабко структурований корінь», де ранні людські популяції не були повністю ізольованими, а існували у вигляді мережі, що постійно взаємодіяла.

Вчені змінили уявлення про походження Homo sapiens

За словами науковців, така концепція краще пояснює генетичне різноманіття сучасних людей і не потребує припущень про значний внесок невідомих архаїчних видів людини.

Співавтор дослідження Тім Вівер додав, що ці результати змінюють підхід до інтерпретації як генетичних, так і палеонтологічних даних.

«Раніше складніші моделі передбачали участь архаїчних гомінінів, але наші результати свідчать про інше», — пояснив він.

Вчені також зазначають, що через постійне змішування ранні популяції були схожими за зовнішністю. Тому деякі викопні види, які суттєво відрізняються за будовою, ймовірно, не брали безпосередньої участі в еволюції Homo sapiens.

Дослідження відкриває новий погляд на походження людини і демонструє, що цей процес був значно складнішим, ніж вважалося раніше.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
161
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie