Похвала за оцінки та гонитва за високими балами: що руйнує мотивацію дитини до навчання

Коли батьки постійно хвалять свою дитину лише за гарні оцінки, вона сприймає навчання не як спосіб здобуття знань, а як засіб для отримання схвалення. Тоді навчання перетворюється на справжнісінькі перегони. Через страх розчарувати батьків і втратити статус «розумника», дитина починає уникати складних завдань і обирати легкі шляхи, щоб не отримати «неідеальну» оцінку. І саме це має згубні наслідки для мотивації дитини до навчання. Психологи дають декілька рекомендацій, які допоможуть підтримувати інтерес дитини до здобування знань.

Замість того щоб хвалити за оцінки, підкреслюйте зусилля дитини. «Ти виконав/виконала величезну роботу», «Як тобі вдалося вирішити таке складне завдання?» Такі фрази допомагають змістити акцент із зовнішнього оцінювання на особисті досягнення і прогрес.

Помилки як можливість для зростання. Варто навчити свою малечу не боятися помилок, а сприймати їх, як важливі кроки у процесі навчання та здобуття необхідних навичок. Не слід сварити дитину за погані оцінки, треба допомогти їй розібратися в помилках і запропонувати шляхи для їх виправлення.

Оцінки не визначають цінність дитини. Важливо, щоб дитина розуміла, що її цінність для батьків не визначається оцінками. Якщо похвала за високі бали стає єдиним способом для неї відчути свою значимість, будь-яка невдача сприйматиметься, як трагедія.

Небезпека порівняння з іншими. Похвала-порівняння — це ще одна пастка. Фрази на кшталт: «Ти найкращий у класі», — створюють токсичну конкуренцію і посилюють страх втратити першість. Це може викликати негативне ставлення до школи та однолітків у підлітковому віці.