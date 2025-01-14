Покладіть аспірин у пральну машинку – і ви одним махом позбудетеся двох популярних проблем

Аспірин – це недорогий аптечний засіб, який можна застосовувати не лише для лікування, він є відмінним помічником у господарстві.

Для багатьох це може бути справжнім відкриттям, однак аспірин можна використовувати для вирішення побутових проблем, зокрема для відбілювання речей і боротьби з накипом на деталях пральної машинки. Розповідаємо, посилаючись на ресурс "Главред", як застосовувати аспірин під час прання для отримання відмінного результату.

Як за допомогою аспірину відбілити одяг: корисний лайфгак

Щоб застосувати аспірин для прання, можна брати будь-які таблетки, навіть ті, що вже прострочені. Від цього ефект відбілювання не послабляється, і для пральної машинки шкоди також не буде.

Таблетки аспірину можна кинути у барабан, попередньо подрібнивши їх. А можна замочити одяг у розчині з аспірином, тоді ефект від цього лайфгаку буде значно потужнішим. Щоб приготувати розчин для відбілювання, на 15 л теплої води треба додати 10 таблеток аспірину, перед тим подрібнивши їх. Одяг у розчині аспірину треба замочити на 8 годин, потім речі можна випрати як зазвичай.

Щоб посилити ефект аспірину, таблетки можна змішати з порошком. Просто розтовчіть кілька штук і додайте до порошку у відсік пралки. У такий спосіб можна відбілити навіть дуже старі плями без замочування.

Як позбутися накипу у пральній машинці за допомогою аспірину

Цей аптечний засіб стане прекрасним помічником для того, щоб почистити пральну машинку від накипу. Що для цього треба зробити? Подрібніть 5 таблеток аспірину, змішайте їх із кондиціонером і вилийте цю суміш у відповідний відсік. Потім запустіть цикл прання без одягу. Такий засіб з легкістю прибере не дуже сильний накип на деталях пральної машинки.

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