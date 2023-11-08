Покладіть це сміття до лунки з картоплею: захистить майбутній урожай від хвороб та шкідників

Не всі городники готові використовувати на своїй ділянці хімічні засоби. Але захистити картоплю від хвороб та шкідників хочеться. Якщо ви будете збирати протягом зими лушпиння від часнику та цибулі, а потім покладете їх до лунок з бульбами, то про більшість проблем можна буде забути.

Картопля часто страждає від сухої гнилі, парші, дротяника, альтернаріозу тощо. Через це значно скорочується урожайність. На думку фахівців з усіма переліченими хворобами і шкідниками допоможе справитися звичайне сміття. А саме — лушпиння від часнику та цибулі.

У цих відходах містяться кварцетин та природні фітонциди, які відрізняються яскраво вираженим антибактеріальним ефектом та мають імуностимулюючі дію.

Шкірку після чищення цих овочів потрібно збирати, підсушувати і зберігати у пакетах до того моменту, коли ви будете висаджувати картоплю. Спочатку в кожну лунку кинете жменю лушпиння, а зверху бульбу.

Коли таке сміття потрапить у ґрунт, то з часом розкладеться і наситить землю корисними макро- і мікроелементами. Додатково воно стане органічними добривами для картоплі.

Що вносити до лунок під час висаджування картоплі крім лушпиння

Що вносити до лунок під час висаджування картоплі крім лушпиння / Фото: Pexels

Ще один цікавий спосіб значно збільшити урожайність з одного куща картоплі — кинути до лунки звичайну фольгу. Алюмінієві листи відрізняються хімічним складом. Зокрема, в ній містяться алюміній, залізо, мідь, кремній, титан, цинк, марганець. Всі ці речовини вкрай корисні для картоплі.

А ще вони допоможуть захистити її від шкідників та хвороб. Фольша додатково робить землю пухкою, тому бульби не пріють і ростуть з великою швидкістю.

До лунки потрібно кидати не цілі листи фольги, а кульки з неї. Потім за культурою доглядають так, як зазвичай.

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