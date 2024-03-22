Покладіть це до гнізда — і кури припинять клювати свої яйця: безпечний та ефективний спосіб

Буває, що через брак мінеральних речовин, кури починають клювати свої яйця. Досвідчені господарі радять зробити для них обманку.

Насамперед, важливо переконатися, що ваші кури отримують достатню кількість білка. Співвідношення протеїну в кормі птахів, які несуться, повинно перевищувати 16%. Тому обов'язково доповнюйте раціон курей будь-якими продуктами, що містять рослинний або тваринний білок.

Також необхідно звертати увагу на міцність шкаралупи. Для цього додайте до раціону курей кальцій. Якщо шкаралупа буде тонкою, вона буде тріскатися і кури почнуть клювати яйця. Найпростіший спосіб — додати до раціону крейду або ту саму яєчну шкаралупу.

Додатково не забудьте покласти до гнізда курям, які несуться, обманку. Дехто використовує тенісний м'ячик або дерев'яне яйце. Курка клюватиме їх. Та досвідчені господарі радять приготувати обманку самостійно. Для цього вам знадобляться:

склянка борошна;

пів склянки солі;

пів склянки води.

Замішується туге тісто, щоб воно добре тримало форму. З тіста формуються кульки у вигляді яєць. Обов'язково тісто поставте до теплого місця, щоб воно підсохло. Після цього такі обманки потрібно покласти до гнізд.

Вони не шкодять здоров'ю курей і поступово відвадять їх від клювання своїх яєць.

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