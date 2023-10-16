Покладіть це у лунку до озимого часника — отримаєте величезний урожай: ви навіть не здогадувалися

Під час висаджування озимого часнику потрібно продумати, чим рослина буде харчуватися для розвитку. Особливо важливо це для кореневої системи, якій потрібні магній, калій та фосфор.

Всі ці корисні речовини містяться в гарбузовій шкірці. Тим більше, що озимий часник часто висаджують в період осінніх дощів, після яких ґрунт сильно ущільнюється, що заважає кореневій системі розвиватися. Гарбузова шкірка додатково запобігає ущільненню землі, адже привертає до себе дощових хробаків, які розпушують грядку після висаджування. Нарешті, в ній міститься особлива речовина — кукурбітацин. Він допомагає підвищувати стійкість до хвороб.

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Спочатку потрібно відвести місце під майбутню грядку. Спеціалісти рекомендують робити її припіднятою — на 20-25 см. Потім варто підготувати субстрат: розкладіть гарбузові шкірки на траву чи товстий шар з газет і тирси, а потім все добре перебийте газонокосаркою (чим дрібніше, тим краще).

Тепер прийшов час зробити на грядці борозенки під висаджування часнику (глибина не менше 10 см, щоб рослина точно не замерзла). Розкладіть по всій довжині гарбузову суміш рівним шаром. Якщо у вас її вийшло небагато, то викладайте лише в місця висаджування часнику.

У лунки висаджують лише здорові, без пошкоджень чи хвороб, зубчики, розташовуючи їх загостреною стороною догори на відстані 10-15 см один від одного. Не забудьте заглибити зубчики в органіку на глибину 5-6 см. Тоді закривають їх ґрунтом і зверху наносять шар органічної мульчі (наприклад, соломи) завтовшки 5-7 см. Якщо після цього стоїть суха погода, грядки потрібно поливати.

Також досвіджені городники радять додавати у лунки попіл та тютюновий пил. Попіл — чудове фосфорно-калійне добриво, яке допомагає стимулювати зростання коренів, тому озимий часник встигне укорінитися до стійких морозів. Тютюновий пил, в свою чергу, відлякує шкідників.

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