Покладіть цей секретний інгредієнт в лунку — цибуля виросте на 30% більшою: перевірено фахівцями

Якщо хочете виростити щедрий урожай ріпчастої цибулі, важливо ще на етапі висаджування додати в лунку один особливий компонент.

Головний секрет вирощування великої цибулі криється в одному простому компоненті — деревній золі. Вона не лише підвищує врожайність, а й покращує якість ґрунту, нейтралізуючи його кислотність завдяки лужним властивостям.

Деревна зола багата на корисні речовини, зокрема калій, кальцій, магній і фосфор. Ці елементи забезпечують цибулі здоровий ріст і зміцнюють її розвиток.

Калій зміцнює кореневу систему та сприяє її розвитку, роблячи ріпчасту цибулю більш стійкою до хвороб. Крім того, завдяки своїм антисептичним властивостям деревна зола допомагає запобігти грибковим захворюванням.

Щоб ріпчаста цибуля добре вкоренилася, важливо завчасно збагатити ґрунт. Для цього грядки удобрюють перепрілим гноєм, а також додають фосфорні та калійні добрива в пропорції 20 і 10 грамів на 1 м². Найкраще підготувати ґрунт заздалегідь, вносячи добрива за 10 днів до висаджування, щоб земля встигла осісти.

Під час висаджування ріпчастої цибулі в лунку варто додати 5-6 грамів деревної золи, 3-4 грами суперфосфату та приблизно 10-15 грамів дрібного перегною або компосту.

Для захисту від цибулевої мухи в кожен рядок можна додати 3-4 грами звичайної кухонної солі.

Щоб запобігти загниванню цибулі в ґрунті, перед висаджуванням її підсушують на сонці. За кілька днів до висадки цибулини обдають окропом, а потім добре висушують. Додатково в лунки можна внести розчин марганцівки для знезараження.

Перед висаджуванням цибульний посівний матеріал замочують у сольовому розчині (1 столова ложка солі на 1 літр води) приблизно на 3 години. Потім сіянку витримують ще 2 години в розчині марганцівки, після чого ретельно промивають чистою водою.

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