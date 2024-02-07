Покладіть цибулю в морозильну камеру: ви навіть не здогадуєтесь, яка від цього користь

В цибулі містяться вітаміни, ефірні олії, вона багата на каротин, протеїн, вуглеводи і білки. Овоч регулярно використовуються для приготування салатів та інших страв.

Дехто з українців звик тримати кілька цибулин в морозильній камері і діставати їх звідти перед тим, як нарізати. Чому цей трюк корисний?

Хоча зі сторони зберігання цибулі в морозилці може здатися абсурдною ідеєю, проте досвідчені кулінари стверджують, що в ньому є певна користь. Виявляється, якщо цибулю "охолодити" до певної температури, то вона перестає виділяти леткі сполуки. Саме вони змушують людину "плакати" під час шаткування.

Заморожена цибуля не буде випускати леткий вміст цитоплазми, який дратує слизові оболонки наших очей, дихальних шляхів, через що з'являються сльози.

Ба більше, цибулини можна навіть не зберігати в морозильній камері увесь час. Просто покладіть в цей відсік овоч за 10-15 хвилин до того, як вам потрібно буде його нарізати. Цього часу буде достатньо, щоб не плакати під час цього процесу.

Однак варто зазначити, що салат із замороженої цибулі не вийде смачним. Адже овоч перестає бути хрумкою, хоча її аромат залишається. А ось для других страв вона підійде чудово. Там не буде помітно, що цибуля водяниста і втратила свій колір.

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