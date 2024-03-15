Покладіть до лунки один продукт — і редиска виросте розміром з яйце: є на кожній кухні

На городах в українців саме редиска з'являється найпершою. Цей невибагливий овоч дозріває вже за 20 днів після висаджування. Але, щоб редиска була великою, обов'язково покладіть до лунки один продукт з кухні.

Хоча на перший погляд може здатися, що доглядати за редискою дуже просто, щоб вона виросла великою та соковитою, потрібно витратити чимало часу і сил. В тому числі, важливо додати стимулятори для зростання овочу.

Редиску висаджують на грядці рядами в борозденки, глибиною не менше 2-3 см. Між рядами витримують відстань у 15 см. Після грядки щедро поливають, а коли вода повністю вбереться, розкладають насіння.

Вирощування редиски буде на 80% успішнішим, якщо добре удобрити ґрунт, щоб рослина могла з нього отримати всі необхідні для зростання мікроелементи.

Для цього овочу потрібні фосфорні, азотні і, найбільше, калійні добрива. Та спеціалісти впевнені, що їх можна не купувати у спеціалізованих магазинах, а скористатися народними засобами. Наприклад, у кожного на кухні знайдуться дріжджі.

Для приготування дріжджового розчину, візьміть 100 г сухих дріжджів і залийте 10 л води. Все ретельно перемішайте і залишіть на ніч. Після цього влийте отримане добриво між рядами.

Оброблений цим продуктом овоч буде соковитим, смачним і дуже великим. Він проросте швидше, ніж зазвичай. А щоб підвищити ефект, добриво можна вносити під корінь і на листя.

Городники також вважають, щоб редиска мала насичений смак, її потрібно підживлювати добривами, які містять сірку.

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