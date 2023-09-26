Покладіть каштани на підвіконня цієї осені — будете здивовані, який результат це принесе

Восени в Україні починають дозрівати каштани. Виявляється, їх можна зібрати і розкласти на підвіконні. Навіщо?

У багатьох квартирах і приватних будинках напередодні холодів починають з'являтися комахи. Вони шукають тепле місце, щоб перезимувати. Зокрема, можна зустріти павуків і міль. Остання може навіть пошкодити одяг та інші речі з тканини, тому від неї потрібно завчасно позбутися.

Наприклад, від надокучливих комах можна позбутися за допомогою звичайних каштанів, яких восени досить багато у парках і скверах. Їх потрібно просто розкласти на підвіконні.

Мало хто знає, але каштани вирізняються доволі різким неприємним запахом. Та його відчувають лише комахи, люди зазвичай не звертають на нього жодної уваги. Цей запах відлякує комах від оселі, тому шкідники одразу покидають її.

Можна ще й посилити ефект. Для цього знадобиться проста хитрість: розріжте плід навпіл і покладіть поряд із ним шкаралупку.

Як зробити так, щоб в оселі не було комах: ще кілька способів

Як зробити так, щоб в оселі не було комах / Фото: pixabay.com

Якщо ваш будинок атакують таргани, можна приготувати такий домашній засіб: дрібно наріжте цибулю, додайте 1 столову ложку соди. Отриману суміш розсипте по кутах кімнат. Цю процедуру треба повторювати щодня, поки таргани не зникнуть.

Набридли павуки? Можете спробувати такий рецепт: візьміть м'ятну ефірну олію (5-6 крапель) і змішайте з 200 мл води, 1 чайною ложкою мийного засобу (рідкого). Добре струсіть суміш, а потім розпорошіть по кутах, де живуть павуки. Повторюйте раз на тиждень.

Замучили мурахи — спробуйте такий спосіб: розсипте трохи кориці в порошку в тих місцях, де мурахи проникають до оселі. Ефективніше буде, якщо додати до кориці ефіну олію.

Навіть із пилевими кліщами можна боротися за допомогою підручних засобів. Змішайте 6 столових ложок евкаліпта і рідкий засіб для прання білизни у відрі з водою. Вимийте цим розчином підлогу та всі предмети в оселі, потім протріть насухо. Якщо вимити неможливо, можна просто розпорошити засіб на поверхню, а потім пройтися чистою ганчіркою.

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