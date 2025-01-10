Покладіть корицю в шкарпетку – і надовго позбудитесь надокучливої проблеми

Виявляється, корицю можна використовувати не лише за призначенням, ця приправа також допомагає вирішувати побутові проблеми.

Усім відомо, що кориця має насичений терпкий аромат, тому кмітливі господині використовують її, щоб позбутися неприємного запаху у своєму домі. Лайфгак із корицею та шкарпеткою надовго позбавить вас від цієї надокучливої проблеми. Таке саше здається досить примітивним, однак на відмінно виконує свою функцію.

Як позбутися неприємного запаху вдома за допомогою кориці

Щоб зробити ароматизатор, вам необхідно взяти шкарпетку і корицю – паличку чи порошок, ефект буде однаково гарним. Покладіть корицю в шкарпетку й помістіть саморобне саше до шафи, ваш одяг та білизна позбудуться затхлості.

Також саморобний ароматизатор можна використовувати у туалеті, ванній кімнаті, на кухні та передпокої, запах кориці розноситиметься по всій оселі і нівелює всі сторонні аромати.

Із кориці можна зробити ще один ароматизатор, який наповнить ваш дім приємним фруктовим запахом. Для цього треба взяти яблуко, бутон гвоздики і паличку кориці, можна замінити чайною ложкою меленої, якщо немає палички. Насипте в каструлю літр води і закип’ятіть. Додайте в окріп нарізане яблуко, корицю та гвоздику і варіть на повільному вогні упродовж 10 хвилин.

Запах від такого ароматизатору триматиметься у квартирі чи будинку упродовж кількох днів. За потреби повторюйте процедуру раз на тиждень, і всі неприємні аромати назавжди покинуть вашу оселю.

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