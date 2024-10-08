Покладіть лавровий лист під килим — через 24 години отримаєте чудовий результат: корисна хитрість

Деякі фахівці радять класти під килим лавровий лист. Навіщо це потрібно?

Хоча ця дія й має дещо безглуздий і смішний вигляд, але, насправді, вона надзвичайно корисна. Адже такий незвичайний спосіб використання популярної прянощі може дати приголомшливий результат.

Навіщо класти лавровий лист під килим

Спочатку спробуйте уявити таку ситуацію: у одній з кімнат вашого будинку на підлозі вже довгий час лежить старий килим, який став джерелом неприємного запаху.

Так відбувається через сильне запилення й забруднення даного виробу, який не очищали належним чином.

Зрозуміло, що килим спочатку потрібно дуже ретельно пропилососити. Але, слід зазначити, що однієї цієї дії буде замало. Хоча пил ви приберете, однак неприємний запах все-рівно залишиться.

І ось тут на допомогу вам прийде лавровий лист, який точно знайдеться на кожній кухні. Адже цю приправу кладуть до різних страв.

Візьміть 5-6 листочків і покладіть під старий килим, який ви тільки що очистили. Залишіть на 24 години, а наступного дня перевірте результат. Він вас неодмінно приємно здивує.

Сморід зникне через яскравий аромат, яким славиться лавровий лист. Він ідеально замаскує будь-які інші запахи.

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