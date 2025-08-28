Як позбутися затхлого запаху в домі / © ТСН.ua

Неприємний запах в оселі часом буває неможливо вивести навіть дороговартісними засобами. Саме тут у нагоді стане звичайний лавровий лист. І це зовсім не магія, а природна властивість: у лаврушці містяться ефірні олії з легким антибактеріальним ефектом та здатністю поглинати й нейтралізувати молекули будь-яких запахів, навіть найсильнших.

Як застосовувати лавровий лист для свіжості в домі

Візьміть кілька сухих лаврових листків.

Трохи розімніть їх у руках, щоб посилити аромат.

Покладіть під килим або килимове покриття в тих місцях, де відчувається запах.

Можна розкласти листя в кількох куточках кімнати.

Поки ви спатимете, лавровий лист працює, взаємодіючи з повітрям. Уже зранку запах стає чистішим, без відчутних сторонніх ноток.

Проти яких запахів допомагає лаврове листя:

вогкості;

застояного повітря;

запаху від домашніх тварин.

Цікаво, що різкого запаху лаврового листа вранці ви не відчуєте, бо він швидко вивітрюється. Але разом із ним зникають і неприємні аромати.