Як прибрати запах затхлості та сирості / © ТСН.ua

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Неприємний запах під килимом може з’явитися через вологу, недостатнє провітрювання або випадкову «аварію» домашнього улюбленця. Народні лайфгаки радять покласти під покриття лавровий лист і залишити на ніч. Спеція справді має виразний аромат, але важливо розуміти: вона не прибирає джерело запаху та не замінює очищення килима.

Як лавровий лист може допомогти позбутися неприємного запаху

Сухий лавровий лист має характерний пряний аромат. Якщо покласти кілька листочків у невеликий тканинний мішечок і розмістити його під краєм килима, аромат може перебити затхлий запах.

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Не варто розсипати листя під усім килимом: воно може кришитися, а сам запах спеції не всім приємний. Якщо килим пахне сирістю, спершу перевірте, чи не залишилася під ним волога. Підніміть покриття, провітріть приміщення і повністю висушіть і килим, і підлогу. Якщо запах повертається, причиною може бути волога в основі або пліснява.

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Що робити, якщо килим пахне сечею тварини

У разі з сечею лавровий лист не допоможе нейтралізувати запах. Інститут килимів і килимових покриттів пояснює: якщо сечу не видалити повністю, запах може залишатися або знову проявлятися за підвищеної вологості. Для таких забруднень існують спеціальні ферментні засоби, які допомагають розщеплювати речовини, що спричиняють запах.

Щоб очистити килим, спершу промокніть свіже забруднення паперовими рушниками — не розтирайте його. Далі використайте засіб для видалення сечі тварин, дотримуючись інструкції виробника. Якщо рідина проникла в підкладку чи основу, поверхневого очищення може бути недостатньо: запах здатен залишатися всередині.

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