256
2 хв

Покладіть лавровий лист у чотири секретні точки й відкрийте двері до фінансового потоку

За народними віруваннями, ця пряність у чотирьох особливих точках стає символом перемоги над нестатками та магічним ключем до фінансового добробуту.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як лавровий лист допомагає притягнути багатство

Як лавровий лист допомагає притягнути багатство / © Pixabay

Ще в Стародавньому Римі торговці клали лавровий лист у гаманці, вірячи, що він притягує багатство. В Київській Русі ж вважали, що гілочка під порогом приносить удачу. Багато стародавніх народних вірувань нерозривно пов’язані з цією простою, але магічною пряністю — лавровим листом.

Аби звичайний лавровий лист справді “працював”, потрібно знати секретні точки, де його можна розмістити. Ці прості ритуали здатні змінити ваше фінансове та життєве становище.

Гаманець

Перше золоте правило — це ваш гаманець. Покладіть у нього два лаврові листки: один цілий, інший трохи надірваний. Цілий символізує фінансову стабільність, а надірваний — притік нових доходів. Листки слід оновлювати кожного новолуння, щоб енергія багатства постійно оновлювалася.

Поріг

Ще одне магічне місце — поріг. Покладіть лавровий лист під килимок біля вхідних дверей, щоб “притягнути багатство до дому”. Важливо розташовувати його гострим кінцем всередину, інакше фінансова енергія може вислизнути.

Кухня

Третя секретна точка — кухня. Сховайте лавровий лист у невеличкому мішечку з сіллю та покладіть його в кут кухонної шафи. Сіль поглинає негатив, а лавровий лист працює як магніт для достатку та добробуту.

Взуття

Найбільш несподіване місце — ваше взуття. Перед важливою зустріччю покладіть лавровий лист у правий черевик. Вважається, що це приносить удачу та сприяє укладанню вигідних угод.

Найголовніше — щиро вірити у силу цих простих ритуалів. Лавровий лист — не просто пряність, а символ перемоги, навіть над фінансовими труднощами.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

256
