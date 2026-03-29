ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
1149
Час на прочитання
1 хв

Покладіть пачку сірників за унітаз — і ви назавжди позбудетеся однієї з надокучливих проблем

Іноді навіть прості побутові рішення можуть дати несподівано гарний результат. Пачка сірників за унітазом — це маленький, але практичний лайфгак, який допомагає зробити повітря у ванній кімнаті свіжішим без зайвих зусиль і витрат.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Як позбутися неприємного запаху в туалеті

Як позбутися неприємного запаху в туалеті / © pixabay.com

Неприємний запах у туалеті — проблема, знайома майже кожному. Навіть регулярне прибирання та використання освіжувачів не завжди дає бажаний результат. Проте існує простий і несподіваний спосіб, який використовують уже багато років. Звичайні сірники можуть стати ефективним помічником у боротьбі із запахами, і для цього не потрібні дорогі засоби.

Як це працює насправді

Сірники самі по собі не «очищають» повітря, але вони здатні впливати на мікроклімат у невеликому просторі. Дерев’яна основа добре вбирає вологу, а головки сірників містять речовини, які мають легкий специфічний запах.

Коли пачка знаходиться в закритому або малопровітрюваному місці, вона:

частково поглинає зайву вологу;

зменшує відчуття затхлості;

допомагає уникнути накопичення різких запахів.

Чому саме за унітазом треба класти сірники

Це місце часто залишається без належної вентиляції і може накопичувати вологу та неприємні запахи. Розміщення там сірників працює як простий «побутовий абсорбент».

Крім того:

  • пачка не заважає і залишається непомітною;

  • її легко замінити при потребі;

  • це доступне рішення без витрат.

Важливо розуміти, що це допоміжний метод, а не повна заміна прибирання чи вентиляції. Найкраще він працює у поєднанні з регулярним доглядом за санвузлом.

Що ще допоможе посилити результат:

  • регулярне провітрювання;

  • сухість поверхонь;

  • періодична заміна пачки сірників;

  • використання натуральних поглиначів запаху, наприклад, соди.

Дата публікації
Кількість переглядів
1149
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie