Покладіть пляшку з водою до морозилки: це вирішить одну з найактуальніших зимових проблем

Питання про економію на обігріві помешкання гостро постає щороку під час опалювального сезону.

Як зберегти тепло в оселі й водночас зекономити на опаленні, використовуючи звичайну пластикову пляшку з водою і морозильну камеру?

У чому секрет методу обігріву

Суть цього лайфгаку полягає у властивості води, яка має високу теплоємність, тобто здатна накопичувати тепло, а потім поступово віддавати його в навколишнє середовище. Тому заморожену воду у пластиковій пляшці використовують як природний теплоакумулятор, що здатен допомогти у підтриманні комфортної температури в приміщенні.

Найкраще застосовувати такий метод вночі, коли температура за вікном падає. Покладіть пластикову пляшку води до морозилки на декілька годин. Ввечері дістаньте та поставте її на підвіконня. Спочатку вода вбиратиме надлишковий холод із повітря, а віддаватиме вже тепло, коли танутиме вода, таким чином стабілізуючи температуру в кімнаті. За допомогою такого способу можна зменшити навантаження на опалювальні прилади, а отже, знизити витрати на комунальні послуги.

Які ще є способи збереження тепла в помешканні

Ці методи, звичайно, не замінять централізованого опалення, однак допоможуть зберігати тепло в приміщенні:

утеплення віконних і дверних прорізів;

щільні тканинні штори;

встановлення тепловідбивних екранів за радіаторами;

використання килимових покриттів для збереження тепла підлоги.

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