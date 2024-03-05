Покладіть продукти до каструлі і просто зачекайте: як приготувати справжній бульйон без варіння

Щоб приготувати справжній густий бульйон потрібно багато часу та терпіння. Але, виявляється, не потрібно стояти на кухні і слідкувати за процесом, якщо скористатися одним хитрим способом.

Досвідчені кулінари варять бульйон, який готується сам. Як це? Все дуже просто.

Якщо говорити про класичний відвар, то його доводиться довго готувати. Але і це не найстрашніше. Адже потрібно увесь час залишатися на кухні і слідкувати, щоб бульйон не википів і зверху не з'явилася пінка, яку слід постійно знімати.

За наявності часу, можна пропустити останній пункт. Все, що потрібно, це викласти овочі та м'ясо у каструлю, поставити її до холодної духовки, зачекати 15 годин, дістати і просто зібрати все те, що накопичилося згори. Бульйон готовий.

Можна взяти класичний варіант приготування такого відвару:

4 л холодної води;

1 курка;

шматок качки;

шматок яловичини;

кілька курячих лапок;

овочі (морква, петрушка, селера, цибуля);

3 лаврові листи;

8 зерен запашного перцю;

15 зерен чорного перцю;

2 ст. ложки солі.

А можете створити свій власний рецепт за смаком. Повірте, якщо все робити правильно, результат вас приємно здивує.

Усі інгредієнти кладуть до каструлі, заливають холодною водою, ставлять у холодну духовку, встановлюють температуру 110-115 градусів і залишають так на 15 годин.

Спробуйте і ви!

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