Покладіть шматок туалетного паперу у пакет: на столі завжди буде свіжа мікрозелень

Дачний сезон добіг до кінця, але не варто засмучуватися, адже свіжу мікрозелень можна вирощувати на підвіконні цілий рік.

В домашніх умовах можуть зростати різні культури — від крес-салату і редьки до руколи та редису. Головне — обрати спосіб вирощування, який вам підходить.

Нагадаємо, що в жовтні варто підживити троянду перед укриттям на зиму, щоб наступного року отримати пишне квітіння.

Найпростіший та найдешевший спосіб вирощування мікрогрін — використання звичайного туалетного паперу та целофанового пакету. Відірвіть шматок паперу та вистеліть ним дно в пакеті, змочіть водою з пульверизатора так, щоб папір розбухнув, але не рвався під час натискання.

За допомогою такого методу найкраще вирощувати цибулю-сівок, адже вона займатиме на підвіконні зовсім мало місця і точно проросте, навіть якщо ви раніше не займалися вирощуванням мікрозелені. Зріжте верхівки цибулин, викладіть їх у пакет з туалетним папером в рядок. Коли заповниться весь простір, загорніть пакет, заповнивши його повітрям через коктейльну трубочку. Так всередині буде не лише кисень, але й вуглекислий газ. Зв'яжіть краї мішка канцелярською гумкою.

Залишіть пакет на 2-3 дні у темному і прохолодному місці, а потім виставте на підвіконня. Вже через 10-12 днів з'являться зелені пір'їни, які можна буде зрізати на салат. Як стверджують спеціалісти, така мінігрядка даватиме урожай цілий місяць.

Як виростити мікрозелень взимку: ще декілька способів

Як виростити мікрозелень взимку / Фото: pixabay.com

Спосіб 1: широка ємність

Зробіть в ній невеликі отвори, насипте звичайну садову землю чи ґрунт для розсади (шар не більше 4 см). Попередньо замочіть насіння так, як вказано на упаковці. Розкладіть насіння на поверхню землі, рясно змочіть за допомогою пульверизатора та акуратно присипте зверху невеликою кількістю ґрунту. Зверху ємність накрийте кришкою (харчовою плівкою, пакетом, банкою тощо).

Поставте ємність на підвіконня, яке добре освітлюється. Як тільки побачите перші паростки, прийшов час зняти кришку. Обприскуйте мікрозелень з пульверизатора до трьох разів на день. Слідкуйте за розвитком рослини, щоб не пропустити час, коли її потрібно зрізати (залежить від виду, тому інформацію про це слід прочитати на упаковці).

Спосіб 2: ватяні диски або вата

Візьміть будь-яку ємність і покладіть в неї ватяні диски в один ряд. Обприскайте водою та зверху викладіть попередньо змочене насіння. Зверху мікрозелень потрібно вкрити прозорою плівкою і не знімати її, поки не з'являться перші паростки. Після цього обприскуйте саджанці, щоб вата не встигала висохнути.

Спосіб 3: марля чи неткані серветки

Складіть їх у кілька шарів, потім обприскайте з пульверизатора та викладіть попередньо зволожене насіння. Використовуйте звичайний догляд та підтримуйте марлю зволоженою.

Спосіб 4: звичайна прозора банка

Насипте всередину насіння та залийте водою на 24 години, щоб воно розбухло. Після цього візьміть будь-яку сітчасту тканину (можна шматок марлі) і затягніть горло банки, надійно закріпивши гумкою. Коли насіння достатньо розбухне, злийте воду та промийте його (сітку знімати не можна). Переверніть банку догори дном і встановіть на піддон так, щоб вона розташовувалася під кутом 30 градусів. Промивайте насіння водою 2-3 рази на день.

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