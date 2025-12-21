ТСН у соціальних мережах

481
1 хв

Покладіть сірникову коробку за унітаз — і швидко позбудетесь двох надокучливих проблем

Простий, дешевий і натуральний лайфгак для комфорту у вашій оселі.

Віра Хмельницька
Як позбутися неприємного запаху в туалеті

Як позбутися неприємного запаху в туалеті / © Фото з відкритих джерел

Підвищена вологість і стійкі запахи в туалетній кімнаті — поширена проблема, особливо у приміщеннях зі слабкою вентиляцією. Хімічні освіжувачі лише маскують запахи й не завжди вирішують проблему повністю. Водночас існує простий і майже безкоштовний спосіб підтримувати сухість і свіжість приміщення, його давно використовують досвідчені господині, застосовуючи звичайну сірникову коробку.

Як просто та швидко позбутися вологи й неприємного запаху у ванній кімнаті

Секрет полягає в активованому вугіллі, яке відоме своїми потужними абсорбуючими властивостями. Воно здатне вбирати зайву вологу з повітря, нейтралізувати неприємні запахи та перешкоджати розвитку бактерій. А сірникова коробка слугує компактним і зручним контейнером для цього натурального поглинача.

Як зробити поглинач власноруч.

  1. Візьміть порожню сірникову коробку.

  2. Подрібніть 5 таблеток активованого вугілля до стану порошку.

  3. Заповніть коробку вугіллям.

  4. Зробіть голкою кілька дрібних отворів у верхній частині коробки для циркуляції повітря.

  5. Закрийте коробку й поставте її за унітаз або поруч у непомітному місці.

Пориста структура активованого вугілля притягує молекули вологи та леткі сполуки, відповідальні за запахи. У результаті повітря стає сухішим, а умови для появи неприємних ароматів — несприятливими.

З часом вугілля насичується вологою. Щоб відновити його властивості, відкрийте коробку, покладіть її на батарею чи в тепле сухе місце на кілька годин. Після висихання вугілля знову готове до використання. Один наповнювач можна застосовувати декілька разів.

