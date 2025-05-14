Покладіть сковороду до поліетиленового пакета і залийте цією рідиною: навіть дуже пригоріла поверхня очиститься

Як очистити сильно пригорілу сковороду / © Pixabay

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Блискуча й доглянута сковорідка — це не лише ознака охайної кухні, а й важливий складник турботи про здоров’я, адже залишки нагару на дні посуду можуть виділяти токсичні речовини, які з часом здатні спричинити серйозні проблеми зі здоров’ям. Саме тому регулярне очищення кухонного начиння є обов’язковим складником безпечного приготування їжі.

Утім, якщо на вашій сковорідці вже з’явилися стійкі підгорілі сліди, не варто одразу витрачатися на агресивну побутову хімію. Ефективну альтернативу їй можуть забезпечити доступні засоби — харчова сода, лимонна кислота, звичайна кока-кола та… поліетиленовий пакет.

Щоб ефективно усунути стійкий нагар зі сковорідки, підготуйте простий, але дієвий набір інгредієнтів:

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2 столові ложки харчової соди;

2 столові ложки рідини для миття посуду;

1 столову ложку кухонної солі,

1 склянку газованого напою типу “Кока-Кола”;

2 столові ложки ополіскувача, який використовується в посудомийних машинах.

Усі компоненти треба ретельно змішати, бажано в глибокій посудині, щоб уникнути розбризкування. Отриману очищувальну масу рівномірно нанесіть на поверхню забрудненої сковорідки. Після цього покладіть посуд до звичайного поліетиленового пакета, щільно зав’яжіть і залиште за кімнатної температури щонайменше на одну годину. Після завершення цього часу просто витягніть сковорідку, промийте її під струменем теплої води, і ви будете приємно здивовані: поверхня блищатиме, немов нова.