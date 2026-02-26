Покладіть тенісний м’яч до ручної поклажі: експерти пояснили чому

Валіза / © pexels.com

Пасажирам радять додати до ручної поклажі предмет, про який зазвичай не думають перед польотом, — звичайний тенісний м’яч. За словами фахівців із охорони здоров’я, він може стати простим способом зменшити втому м’язів і поліпшити кровообіг під час тривалих перельотів.

Про це повідомило видання Mirror.

Експерти пояснюють: м’яч не для розваги, а для легкого самомасажу у кріслі літака. Достатньо перекочувати його по стегнах, литках чи плечах, щоб зняти напруження та уникнути скутості. Остеопат Трейсі Ганніган зазначила, що невеликий за розміром м’яч допомагає точково впливати на ділянки, до яких важко дістатися самостійно.

Фахівчиня також радить не забувати про розтяжку: щоб зменшити напруження в шиї, можна обережно нахилити підборіддя до пахви та злегка натиснути рукою для розтягнення протилежного боку. Для попереку — схрестити ноги в кріслі та нахилитися вперед, намагаючись дотягнутися ліктем до стопи.

Ще один спосіб зручніше використовувати м’яч — загорнути його в рушник і скрутити, щоб він не ковзав та краще фіксувався під час масажу.

Досвідом поділилася й стюардеса Шер, яка працює в авіації п’ять років. Вона наголошує: найнеобхідніші речі варто завжди тримати у ручній поклажі або навіть у невеликій сумці біля ніг. За її словами, пасажири нерідко плутають багаж над головою та випадково забирають чужий. Тож Шер радить мати під руками спідню білизну, щітку, базову косметику й інші дрібниці, без яких складно обійтися кілька днів.

