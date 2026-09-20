Як повернути блиск столовому приладдю / © Pixabay

Реклама

З часом навіть якісні ложки, ножі та виделки можуть втратити блиск. На поверхні залишаються сліди від води, їжі, чаю та інших продуктів, через що метал стає тьмяним. Відтирати кожен предмет губкою до блиску зовсім не обов’язково. Є простий домашній спосіб, який дозволяє очистити одразу багато ложок, ножів і виделок. Для цього знадобляться лише харчова сода, алюмінієва фольга та гаряча вода.

Як приготувати домашній розчин

Візьміть глибоку скляну або керамічну ємність і застеліть її дно алюмінієвою фольгою. Важливо, щоб фольга мала безпосередній контакт із металевими приборами.

Реклама

Для літра гарячої води знадобиться 2 столові ложки харчової соди. Воду краще використовувати дуже гарячу, але поводитися з нею потрібно обережно. Залийте нею ложки, ножі та виделки, щоб вони були повністю занурені, і залиште приблизно на 5–10 хвилин.

Реклама

Не складайте приладдя щільною купою: бажано, щоб кожен предмет торкався фольги. Саме цей контакт є важливою частиною процесу.

Що зробити після замочування

Через 10 хвилин дістаньте ложки, ножі та виделки, промийте їх чистою водою й одразу витріть м’якою сухою тканиною. Такий фінальний етап важливий, адже на поверхні після води можуть залишитися плями.

Якщо з першого разу окремі ділянки залишилися тьмяними, процедуру можна повторити, а не намагатися відтирати приладдя жорсткою губкою.

Водночас цей спосіб не варто застосовувати без перевірки до ложок, ножів і виделок із декоративним покриттям, вставками, клеєними деталями чи невідомим складом металу.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів