Покладіть це до картоплі: простий лайфгак допоможе довше зберегти запаси

Картопля

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Зберегти картоплю взимку твердою та без ознак псування не завжди просто, особливо якщо немає льоху чи прохолодного підвалу. Невдало вибране місце або неправильні умови можуть помітно скоротити термін зберігання врожаю.

Окрім правильного вибору місця, є простий домашній трюк, для якого знадобиться продукт, що часто є під рукою. Його можна покласти до запасів картоплі.

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Навіщо класти яблука до картоплі

Йдеться про звичайні яблука. Вони природним чином виділяють етилен — газоподібний рослинний гормон, який впливає на фізіологічні процеси в рослинах. За певних умов його тривала дія може пригнічувати ріст паростків картоплі.

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Тому до ящика або іншої тари з картоплею можна покласти кілька цілих здорових яблук. Особливо корисним такий крок може стати ближче до кінця зими, коли картопля поступово виходить із природного періоду спокою.

Водночас правило «два яблука на мішок» не варто сприймати як точну пропорцію. Універсальної кількості плодів, яка гарантувала б збереження будь-якого об’єму картоплі протягом усієї зими, немає.

Як правильно скористатися лайфгаком

Виберіть тверді яблука без вм’ятин, пошкоджень і слідів гнилі та покладіть їх між картоплею.

Періодично перевіряйте плоди разом із запасами. Якщо яблуко стало м’яким або почало псуватися, його потрібно одразу прибрати та замінити свіжим.

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Це важливо, оскільки зіпсовані плоди поруч із картоплею принесуть більше шкоди, ніж користі.

Але яблука не замінять правильного зберігання

Навіть цей лайфгак не врятує картоплю, якщо тримати її біля батареї або у вологому закритому пакеті. Для тривалого зберігання бульбам потрібні прохолода, темрява та вентиляція.

На зберігання потрібно відбирати суху та неушкоджену картоплю. Порізані, підгнилі або сильно побиті бульби краще використати першими.

Для запасів підійдуть дерев’яні чи пластикові ящики з отворами, кошики або інша тара, в якій може циркулювати повітря. Герметично закривати картоплю в поліетиленових пакетах не варто, накопичення вологи сприяє псуванню.

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Де тримати картоплю без льоху

У квартирі для картоплі потрібно знайти найпрохолодніше темне місце подалі від батарей, плити та інших джерел тепла.

На світлі бульби зеленіють, тому залишати запаси біля вікна або в іншому добре освітленому місці не можна.

Балкон може підійти лише за умови, що картопля там не промерзатиме. Під час сильних морозів температура на незахищеному балконі може опускатися занадто низько, тому запаси потребуватимуть іншого місця або відповідного утеплення.

Картоплю потрібно періодично перебирати

Навіть якщо восени всі бульби здавалися здоровими, протягом зими серед них можуть з’явитися зіпсовані. Тому раз на певний час запаси потрібно оглядати.

М’які, мокрі та підгнилі бульби слід одразу прибирати. Одночасно перевіряйте яблука, якщо використовуєте цей лайфгак.

Отже, кілька яблук серед картоплі можуть стати корисним додатковим кроком, особливо ближче до весни. Проте основа тривалого зберігання залишається незмінною – здорові сухі бульби, прохолодне темне місце, хороша вентиляція та регулярна перевірка запасів.

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