Покладіть це до пральної машини: простий трюк, щоб білизна пахла свіжістю без кондиціонера

Навіщо класти лавровий лист у пральну машину — простий лайфгак / © pexels.com

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Щоб надати білизні свіжого аромату, не обов’язково використовувати ароматичні капсули чи велику кількість пом’якшувача під час прання. Для цього радять скористатися звичайним лавровим листям, яке знайдеться на багатьох кухнях.

Про цей домашній спосіб пише польське видання Fakt.

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Навіщо класти лавровий лист у пральну машину

Навіть після повного циклу прання одяг іноді може мати неприємний або затхлий запах. Однією з причин називають забруднення, яке з часом накопичується у важкодоступних частинах пральної машини.

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Для освіження білизни пропонують взяти 3–5 лаврових листків, покласти їх у невеликий тканинний мішечок або сітку для прання, а потім відправити до барабана разом з одягом.

Під дією теплої води лаврове листя виділяє ефірні олії. Вони мають характерний аромат, а самому лавровому листу приписують протигрибкові властивості. Завдяки цьому такий спосіб використовують для нейтралізації неприємних запахів і надання речам свіжішого аромату.

Лаврове листя також радять застосовувати як натуральну добавку для догляду за пральною машиною. Стверджується, що його використання може допомогти зменшити розмноження грибків і бактерій.

Чим ще можна замінити пом’якшувач

Ще один домашній засіб — харчова сода. Для одного прання радять додати до барабана 1–2 столові ложки. Вона допомагає нейтралізувати неприємні запахи та пом’якшувати воду.

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Як альтернативу звичайному пом’якшувачу також використовують білий оцет із кількома краплями ефірної олії, наприклад лаванди або лимона. Така суміш має пом’якшити тканину та надати випраним речам приємного аромату.

Водночас прихильники натуральних засобів звертають увагу на те, що звичайні ароматизовані пом’якшувачі можуть залишати відкладення у барабані, шлангах та ущільнювачах пральної машини.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, які помилки під час прання повільно «вбивають» вашу пральну машину.

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