Як утеплити вікна, щоб не було протягів / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Взимку навіть найкращі вікна можуть пропускати холод. Ледь помітні протяги поступово з’їдають тепло, роблять повітря в кімнаті некомфортним і змушують постійно підкручувати опалення. Але існує простий і майже забутий спосіб утеплення, який не потребує ремонту чи дорогих матеріалів. Усього шматок фланелі, блискавка та соснова хвоя — і у вашому домі стане значно тепліше й затишніше.

Чому саме фланель і хвоя

Фланель ідеально підходить для утеплення, бо це щільна, м’яка та тепла тканина. Вона добре затримує повітря і не пропускає холодні потоки з вулиці. Крім того, її легко прати, тому такий утеплювач можна використовувати багато сезонів поспіль.

Соснова хвоя виконує одразу кілька функцій. По-перше, вона створює щільний природний бар’єр від холоду. По-друге, її голки еластичні, тому валик добре триматиме форму. А ще хвоя виділяє фітонциди, які наповнюють кімнату свіжим лісовим ароматом і легким відчуттям чистоти.

Реклама

Як зробити утеплювальний валик для вікон своїми руками

Процес дуже простий і не потребує спеціальних навичок. Спочатку з фланелі потрібно викроїти прямокутник. Його довжина має відповідати ширині підвіконня, а ширина — близько 15–20 сантиметрів, щоб валик був достатньо об’ємним. Тканину складають удвічі та зшивають уздовж, щоб утворилася трубка. У шов вшивають блискавку, щоб можна було легко змінювати наповнювач і прати чохол.

Далі готують хвою. Вона повинна бути сухою, чистою, без вологи та сміття. Найкраще збирати її подалі від доріг. За бажанням можна трохи подрібнити голки руками, але важливо зберегти їхню пружність.

Після цього чохол заповнюють хвоєю. Важливо не переборщити: наповнювач має лежати щільно, але валик повинен залишатися гнучким, щоб добре прилягати до щілин біля вікна. Готовий валик кладуть уздовж лінії дотику віконної рами та підвіконня — саме там найчастіше з’являються протяги.

Чому цей метод такий ефективний

Такий спосіб утеплення перевірений поколіннями, особливо в регіонах із суворими зимами. Він працює завдяки поєднанню фізичного бар’єра та природної теплоізоляції. Фланель не пропускає холод, а хвоя створює щільний прошарок повітря, який утримує тепло всередині приміщення.

Реклама

На відміну від синтетичних ущільнювачів, цей варіант повністю натуральний і безпечний. Він не виділяє шкідливих речовин, не боїться перепадів температур і служить значно довше.

Як доглядати за утеплювачем

Коли аромат хвої починає слабшати, зазвичай через 2 місяці, її можна легко замінити. Достатньо відкрити блискавку, висипати стару хвою (її можна використати в компості або на клумбі) та наповнити чохол свіжою.

Фланелевий чохол легко переться у звичайній пральній машині, що робить догляд максимально простим.