Як утеплити вікна на зиму / © Фото з відкритих джерел

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Коли на вулиці мороз, а від вікна тягне холодом, кімната швидше втрачає комфортну температуру. Не завжди для цього потрібна заміна склопакетів або дороге утеплення. Іноді допомагають прості рішення: щільні штори, усунення протягів і правильно підібраний утеплювальний валик на підвіконні. Такі заходи не замінять повноцінного ремонту вікон, але можуть зробити оселю затишнішою в холодний сезон.

Що покласти на підвіконня, щоб зменшити холод від вікна

Один із простих варіантів — текстильний валик для захисту від протягів. Його кладуть уздовж нижнього краю вікна чи біля місця, звідки відчувається рух холодного повітря. Усередині може бути щільний текстиль, синтетичний наповнювач або натуральні матеріали, наприклад вовна.

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Валик допомагає, якщо холодне повітря проникає через щілину в зоні підвіконня чи стулки. Проте він не усуває проблему негерметичного склопакета чи погано утепленого монтажного шва.

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Ще один варіант — щільні штори, які ввечері зменшують обмін повітря між холодним склом і кімнатою. Важливо, щоб вони не перекривали радіатор опалення: інакше тепле повітря гірше поширюватиметься приміщенням.

Як утеплити вікна без заміни склопакетів

Передусім перевірте, звідки саме надходить холод. Якщо повітря відчутно проходить по периметру стулки, варто оглянути ущільнювачі. Зношені або пошкоджені елементи можуть потребувати заміни. Якщо протяг іде з-під підвіконня, причина може бути в монтажному шві.

Для додаткового захисту можна використати спеціальну самоклейну ущільнювальну стрічку, сумісну з типом вікна. Перед наклеюванням поверхню очищають і висушують, а ширину стрічки добирають відповідно до щілини. Надто товстий ущільнювач може заважати щільному зачиненню стулки.

Не варто заклеювати вентиляційні отвори чи повністю блокувати приплив свіжого повітря. Особливо це важливо в оселях із газовими приладами, де потрібна належна вентиляція.

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Які натуральні матеріали підійдуть для зимового затишку

Для текстильного валика можна вибрати бавовну, льон чи вовну. Вони приємні на дотик і пасують до домашнього інтер’єру. Водночас сам натуральний матеріал не гарантує значного утеплення: важливі щільність виробу, його розташування та наявність реальної щілини, яку потрібно перекрити.

Щоб зменшити втрати тепла, також варто вдень відкривати штори, якщо у вікно потрапляє сонце, а після заходу — закривати їх. Не заставляйте радіатори меблями й довгими шторами, адже це погіршує циркуляцію теплого повітря.

Якщо вікна сильно продуває або з’являється волога, краще знайти причину й усунути її, а не обмежуватися декоративними засобами. Саме герметичність вікон і якісний монтаж найбільше впливають на захист від протягів.

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