ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
203
Час на прочитання
1 хв

Покладіть це під кущі малини в листопаді — і наступного сезону на вас чекатимуть гори неймовірно солодких ягід

Кущі малини особливо вразливі взимку. Якщо гілки можуть постраждати від снігопадів, то корені в морозну погоду ризикують зовсім вимерзнути. З такого куща вже не отримаєш врожаю — його доведеться викорчовувати і відправляти в компост.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Що зробити з кущами малини в листопаді, щоб підготувати їх до зими

Що зробити з кущами малини в листопаді, щоб підготувати їх до зими / © unsplash.com

Головне — зробити для коренів надійне укриття ще в листопаді, і тоді вони доживуть до весни без шкоди, а в наступному сезоні порадують рясним урожаєм солодких ягід.

Найпопулярніший спосіб мульчування — торф. Його укладають шаром до 7 см, який добре утримує тепло і захищає коріння, ніби в теплій ковдрі. Також ефективно підходить солома: її потрібно насипати під кущ шаром 10 см, щоб вона щільно вкрила корені та захистила їх від морозу. Ще один варіант — опилки: насипаємо під кущі невеликі купки 10–12 см заввишки. Через кілька років вони перегниють і перетворяться на натуральне добриво, збагачуючи ґрунт.

Для додаткового захисту можна використовувати хвойний лапник — його кладуть зверху мульчі або прямо на кущі. Хвойні гілки не лише утеплюють коріння, а й створюють природний бар’єр проти шкідників та гризунів.

Також корисно навесні трохи підгодувати малину органічними добривами, наприклад перегноєм або компостом, щоб кущі швидко відновилися після зими і дали великий урожай.

Завдяки цим простим заходам ваша малина переживе навіть найсуворішу зиму і порадує вас рясними, ароматними ягодами.

Дата публікації
Кількість переглядів
203
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie