Що зробити з кущами малини в листопаді, щоб підготувати їх до зими

Головне — зробити для коренів надійне укриття ще в листопаді, і тоді вони доживуть до весни без шкоди, а в наступному сезоні порадують рясним урожаєм солодких ягід.

Найпопулярніший спосіб мульчування — торф. Його укладають шаром до 7 см, який добре утримує тепло і захищає коріння, ніби в теплій ковдрі. Також ефективно підходить солома: її потрібно насипати під кущ шаром 10 см, щоб вона щільно вкрила корені та захистила їх від морозу. Ще один варіант — опилки: насипаємо під кущі невеликі купки 10–12 см заввишки. Через кілька років вони перегниють і перетворяться на натуральне добриво, збагачуючи ґрунт.

Для додаткового захисту можна використовувати хвойний лапник — його кладуть зверху мульчі або прямо на кущі. Хвойні гілки не лише утеплюють коріння, а й створюють природний бар’єр проти шкідників та гризунів.

Також корисно навесні трохи підгодувати малину органічними добривами, наприклад перегноєм або компостом, щоб кущі швидко відновилися після зими і дали великий урожай.

Завдяки цим простим заходам ваша малина переживе навіть найсуворішу зиму і порадує вас рясними, ароматними ягодами.