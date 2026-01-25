Як зігріти ліжко взимку без опалення / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Коли взимку в будинку немає опалення або часто вимикають світло, питання збереження тепла стає критично важливим. На щастя, є простий і доступний спосіб зігріти ліжко без грілок, фольги чи складних пристроїв. Для цього знадобиться лише червона повнотіла цегла, яка виступає природним акумулятором тепла, та трохи тканини. Цей лайфгак дозволяє створити комфортну температуру на ніч навіть за сильних морозів. Про це пише ресурс «Одна хвилина».

Як працює метод обігріву з цеглою

Цегла виготовляється з обпаленої глини, яка має високу теплоємність. Коли вона нагрівається, то починає повільно віддавати тепло, працюючи як маленька піч, і здатна підтримувати тепло протягом багатьох годин. Важливо використовувати лише червону повнотілу цеглу: біла чи порожниста може тріснути під час нагрівання.

Як правильно підготувати цеглу.

Реклама

Нагріти цеглу можна кількома способами:

на батареї опалення;

на газовій плиті на мінімальному вогні;

над свічками;

у духовці.

Оптимальний час нагрівання цегли — 15-20 хвилин. Вона повинна бути теплою, але не гарячою, щоб не пошкодити підлогу та тканину, в яку буде загорнута.

Використання цегли для обігріву ліжка

Загорніть кожну гарячу цеглину в кілька шарів натуральної тканини: старі рушники, бавовняні наволочки або шматки тканини підійдуть найкраще.

Покладіть цеглу на ліжко під ковдру на 15-20 хвилин, щоб вона поступово прогріла спальне місце.

Потім перекладіть брикети під ліжко з обох боків. Тепло від цегли буде поступово випромінюватися в кімнату, підтримуючи приємну температуру.

Такий спосіб створює комфортні умови для сну навіть за морозів до -20°C і не потребує додаткових пристроїв або електрики.