Як утеплити курник

Холод і вогкість узимку негативно впливають на курей. Через це вони перестають нестися і досить часто хворіють. Що ж робити, якщо немає можливості встановити обігрів або лампи, але хочеться, щоб курник був теплішим без зайвих витрат? Є простий спосіб, який давно використовують досвідчені господарі: додавання у підстилку певних органічних компонентів, що допомагають утримувати тепло навіть у люті морози.

Що покласти в курник, щоб курям було тепло навіть у лютий мороз

Один із найефективніших методів утеплення курника взимку — техніка глибокої підстилки. Суть у тому, що за достатньої товщини та правильному змішуванні органічних матеріалів — тирси, соломи, сухого листя чи сіна, у підстилці починається повільний процес розкладання, який виділяє тепло завдяки активності мікроорганізмів. Це нагадує маленький компост прямо під лапами курей і дозволяє підвищити температуру в курнику на кілька градусів без використання електрики чи пічного обігріву.

Найкращий ефект дає комбінація сухої тирси або стружки з додаванням сухих трав та листя. Наприклад:

Сухі конюшина, люцерна чи подрібнене листя кропиви — вони не лише забезпечують об’єм, а й містять органіку, яка краще розкладається, утворюючи тепло.

Сухі ароматні трави — розмарин, шавлія, м’ята. Окрім теплоутворення, вони можуть трохи освіжувати повітря і створювати приємний запах. Це не лише утеплює, а й зменшує неприємний запах від посліду та підтримує комфорт для курей.

Хоча класичну підстилку зазвичай роблять із тирси та соломи, додавання сухих трав та листя може посилити мікробну активність і збільшити виділення тепла приблизно на 25%.

Як правильно організувати теплоутворення

Щоб отримати стабільне тепло, важливо:

Насипати шар підстилки не менше 15-20 см.

Регулярно перемішувати верхні шари, кожні кілька днів, щоб внести повітря і підтримати діяльність мікроорганізмів.

Підсипати свіжі органічні матеріали зверху, коли нижній шар ущільнюється.

Слідкувати, щоб підстилка не була занадто вологою, бо це може призвести до запаху аміаку й дискомфорту у птиці.

Такий підхід дозволяє перетворити підстилку на природний обігрівач, який працює сам по собі і підтримує більш теплий мікроклімат у курнику без сторонніх джерел тепла.