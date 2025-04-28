Як прати постільну білизну в пральній машині / © Фото з відкритих джерел

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За інформацією express.co.uk, існує кілька доступних натуральних засобів, які можуть повернути м’якість вашій постільній білизні.

Замість звичайних кондиціонерів для тканини спробуйте природні альтернативи, як-от харчова сода та ефірні олії. Додайте пів склянки соди до прального засобу. Якщо ви хочете, щоб простирадла набули приємного аромату без шкідливих хімікатів, кілька крапель лаванди або евкаліпта допоможуть створити свіжий запах.

Експерти пояснюють, що харчова сода здатна нейтралізувати залишки мийних засобів на постільній білизні, завдяки чому тканина стає значно м’якшою після полоскання.

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Це ще й природний дезодорант, який усуває неприємні запахи з постільної білизни, освіжає тканину та очищує її, не вдаючись до сильних хімічних речовин.

Як використовувати харчову соду для пом’якшення постільної білизни

Висипте 110 г харчової соди просто до барабана пральної машини, покладіть туди білизну та виперіть її в теплій воді.

Якщо хочете, можна додати 5–10 крапель ефірних олій разом із содою перед тим, як завантажити суміш до барабана.

Після завершення основного циклу прання увімкніть режим полоскання і додайте 120 мл білого оцту в відділення для пом’якшувача.

Під час полоскання білизни додайте одну чашку білого оцту. Він ефективно розчиняє залишкову жорсткість тканини, не залишаючи хімічних слідів. Якщо вас турбує запах, не переживайте: він повністю зникне, коли білизна висохне.

Білий оцет є природним кондиціонером для тканини, сприяючи розкладенню залишків мийного засобу, а також діє як м’який дезінфектор, забезпечуючи глибоке очищення постільної білизни.