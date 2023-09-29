Покладіть туалетний папір на дно сковорідки: ви навіть не уявляєте, скільки від цього користі

Перед тим як смажити котлети, покладіть поряд із сковородою шматочок туалетного паперу. Так ви точно не забудете застосувати його в потрібний момент.

Ця корисна хитрість допоможе вам лишній раз не прочищати раковину від сміття.

Більшість з нас, після того як приготують що-небудь на сковороді, звикли відправляти гарячу олію відразу в раковину. Але жир прилипає до стінок каналізації та спричиняє засмічення. Ще одна проблема полягає в тому, що олію досить важко відмивати. А сама губка після такої процедури відразу стає липкою.

Звичайний туалетний папір допоможе швидко і безпечно прибрати олію після смаження, а потім просто викинути в сміттєве відро. В такому разі сковорідку буде набагато простіше мити, а сам жир опиниться не в каналізації, а серед сміття.

Чому не можна гарячу олію зливати в каналізацію

Будь-яка олія (тваринного чи рослинного походження) потребує правильної утилізації. Жир — це не водорозчинне з'єднання. І навіть якщо вам здається, що олія просто буде стікати трубою, то ви помиляєтесь. Чим далі, тим труба стає холоднішою, а це означає, що жир буде застигати і збиратися на стінках.

Згодом внутнішній діаметр труби зменшиться, вода почне гірше зливатися, почнуть частіше з'являтися засмічення, середовище стане ідеальним для розвитку бактерій. На жаль, далеко не кожен засіб здатний видалити шар саме масних забруднень.

Читайте також: