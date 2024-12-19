Покладіть відомий аптечний засіб у ванну — забудете про плісняву: ефективно працює на 100%

З пліснявою в ванній та засміченням раковини можна ефективно боротися за допомогою недорогих пігулок, які завжди знайдуться в кожній домашніх аптечці.

Швидко позбутися плісняви у ванній кімнаті можна за допомогою звичайного активованого вугілля. Цей дешевий сорбент допоможе впоратися з підвищеною вологістю, яка і є основною причиною появи цвілі.

Для очищення ванни візьміть кілька пігулок з домашньої аптечки. Покладіть їх у невелику тарілку і поставте в ванній кімнаті, де збирається найбільше вологи. До речі, ви можете розставити такі ємності і в інших приміщеннях, особливо на підвіконні чи у кімнатах, де стоїть найбільше кімнатних рослин. Не забувайте раз на два тижні замінювати пігулки на нові.

До речі, ще один бюджетний аптечний засіб допоможе впоратися з засміченням в раковині не гірше за будь-яку магазинну хімію. Мова йде про звичайну ацетилсаліцилову кислоту.

Щоб пробити засмічення, візьміть 3 пігулки і покладіть їх на решітку у зливному отворі. Тепер залийте 1 склянкою оцту 9%. Ви одразу побачите ефект, але якщо засмічення дуже щільне, то може знадобитися до 15 хвилин.

Експерти радять після цього обов'язково пробити трубу за допомогою вантуза. Додатково залийте в раковину 2 л гарячої води (не менше 90 градусів).

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