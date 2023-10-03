Покладіть взуття до холодильника — мало хто знає, навіщо так робити

Найчастіше в холодильнику лише зберігають продукти. Але його можна використовувати і для інших цілей. Наприклад, ви можете покласти до нього взуття.

Раніше ми розповідали як зробити так, щоб махрові рушники стали м'якими під час прання. Але якщо вам потрібно розносити взуття, можна скористатися таким простим лайфгаком.

Візьміть два пакети з застібками, наповніть їх водою, засуньте прямо в туфлі або черевики, які ви хочете розносити. Відправте взуття до морозильної камери і залишіть на деякий час, краще всього на ніч. Після цього, можете бути певні, взуття стане на розмір більшим і більше не натиратиме.

Що ще допомагає розносити взуття: універсальні способи

Щоб розтягнути взуття в домашніх умовах на один розмір, можна скористатися й іншими способами.

Наприклад, можете змочити у воді шкарпетки, ретельно відіжміть, а потім надягніть на ноги. Взуйтеся і спробуйте походити в туфлях чи черевиках, поки шкарпетка не висохне повністю. Взуття поступово розноситься. Можна також взяти щільну та товсту шкарпетку, протріть взуття всередині водою та походіть 1-2 години.

Якщо нові черевики злегка тиснуть під час носіння, можна взяти стару газету, намочити її водою, щільно набити виріб в тих місцях, які найбільше натирають. Залишити сохнути за кімнатної температури. Коли папір висохне, приберіть його.

Візьміть горілку чи спирт, розведіть з водою навпіл, потім змочіть цим розчином ті ділянки взуття, які тиснуть найбільше. Взуйтеся і походіть вдома 2 години чи до повного висихання.

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