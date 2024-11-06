Покладіть з картоплею кілька листків популярної пряності: овоч пролежить до весни і не проросте

Зберігання картоплі в льоху, щоб вона не проростала і лежала свіжою до весни, може бути непростим завданням.

Якщо на картоплю впливає тепло та світло, то вона починає проростати, її якості знижуються, овоч втрачає свої основні властивості. Однак, наші дідусі та бабусі здавна використовували народні методи, щоб подовжити терміни зберігання картоплі в льоху. І один з найбільш ефективних — застосування листя однієї дешевої прянощі.

Йдеться про лаврове листя, яке точно є на кожній кухні. Воно відрізняється не лише насиченим ароматом, але й має антибактеріальні та протигрибкові властивості. Якщо листя викласти у ящики разом з картоплею, то воно зменшить швидкість розвитку мікроорганізмів, загальмувавши процес проростання.

Лаврове листя запобігає втраті якості картоплі, але жодним чином не впливає на її смак.

Як зберігати картоплю, щоб вона не проростала

Щоб лаврове листя подіяло, рекомендовано покласти кілька лаврових листків в мішок з картоплею чи у ящик, куди ви виклали цей овоч на зиму. Знадобиться приблизно 4-5 штук.

Також переконайтеся, що картопля зберігається у темному, прохолодному місці без зайвої вологи. Фахівці стверджують, що оптимальною температурою є 4-10 градусів. Тому ідеально підійде льох або комора.

Не забувайте час від часу перевіряти картоплю, прибираючи ті плоди, які стали м'якими і почали змінювати свій колір.

Лаврове листя — це не єдиний продукт, який допомагає вберегти картоплю від проростання. Так, ви можете зберігати поряд з цим овочем яблука, які також затримують псування овочів. А ось цибулю класти разом з картоплею не рекомендовано, тому що вона значно зменшить терміни зберігання цього овоча.

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