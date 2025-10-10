- Дата публікації
Поклали лимон у губку — і сантехніка сяє, як нова: несподівана хитрість для ощадливих господарів
Кожна господиня знає: сантехніка у ванній та на кухні втрачає свій первісний блиск набагато швидше, ніж хотілося б.
Білосніжна раковина поступово вкривається неприємною жовтизною, а блискучий змішувач із нержавійки — стійким вапняним нальотом і некрасивими розводами. Звісно, можна вдатися до агресивної побутової хімії, але вона часто пошкоджує поверхню, залишає подряпини та потребує чималих витрат.
Натомість існує простий, бюджетний і безпечний спосіб повернути сантехніці сяйво без шкоди для матеріалів.
Як очистити сантехніку за допомогою лимона та соди:
Візьміть звичайну губку для миття посуду та зробіть з одного боку невеликий надріз.
Вставте всередину тоненький кружальце свіжого лимона.
Рясно посипте забруднену ділянку харчовою содою.
Акуратно потріть поверхню губкою з лимоном.
Змийте залишки водою.
Витріть насухо м’якою тканиною або рушником.
Результат вас приємно здивує: жовтизна та наліт зникають без жодних зусиль, а сантехніка починає виблискувати чистотою, наче щойно з магазину. Лимонна кислота м’яко розчиняє відкладення, сода делікатно полірує поверхню, а разом вони утворюють натуральний, безпечний і надзвичайно ефективний засіб, який легко замінює дорогі магазинні препарати.
Цей лайфгак не лише заощаджує гроші, а й допомагає зменшити кількість хімії у побуті — корисно і для дому, і для довкілля.