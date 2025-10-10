Навіщо класти лимон в губку / © unsplash.com

Реклама

Білосніжна раковина поступово вкривається неприємною жовтизною, а блискучий змішувач із нержавійки — стійким вапняним нальотом і некрасивими розводами. Звісно, можна вдатися до агресивної побутової хімії, але вона часто пошкоджує поверхню, залишає подряпини та потребує чималих витрат.

Натомість існує простий, бюджетний і безпечний спосіб повернути сантехніці сяйво без шкоди для матеріалів.

Як очистити сантехніку за допомогою лимона та соди:

Реклама

Візьміть звичайну губку для миття посуду та зробіть з одного боку невеликий надріз. Вставте всередину тоненький кружальце свіжого лимона. Рясно посипте забруднену ділянку харчовою содою. Акуратно потріть поверхню губкою з лимоном. Змийте залишки водою. Витріть насухо м’якою тканиною або рушником.

Результат вас приємно здивує: жовтизна та наліт зникають без жодних зусиль, а сантехніка починає виблискувати чистотою, наче щойно з магазину. Лимонна кислота м’яко розчиняє відкладення, сода делікатно полірує поверхню, а разом вони утворюють натуральний, безпечний і надзвичайно ефективний засіб, який легко замінює дорогі магазинні препарати.

Цей лайфгак не лише заощаджує гроші, а й допомагає зменшити кількість хімії у побуті — корисно і для дому, і для довкілля.