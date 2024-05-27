Покривати голову хусткою чи ні: священослужителі дали відповідь на найбільш суперечливе запитання

Чи дійсно потрібно обов'язково покривати голову в церкві всім жінкам? На це та деякі інші запитання дали відповідь священнослужителі.

Часто можна почути від старших людей у церкві твердження, що жінкам заборонено заходити до храму з непокритою хусткою головою. Начебто, якщо це правило порушити, то це може розгнівати Бога. Чи дійсно так є насправді, чи можливо це звичайний міт? Що про таку заборону кажуть священнослужителі ПЦУ?

Так представник пресслужби ПЦУ протоієрей Михайло Омельян пояснив, що для Православної Церкви України кожна людина, яка заходить до храму є надзвичайно важливою. І наявність хустки на голові жінки не можна назвати ознакою побожності чи безгріховності. Тому священники зустрічають людину не за її зовнішнім виглядом, не осуджують її, особливо, якщо вона в храмі вперше.

Протоієрей зазначив: "Варто прийняти її з увагою та християнською любов’ю. Бо важливо не те, чи в хустці чи без неї жінка йде до храму, а важливо – з якими намірами, думками та настроєм. Якщо ти будеш дивитися в душу людини, на її серце та на виклик з яким прийшла людина до храму, то в тебе не буде часу дивитися на одяг, в якому людина прийшла".

В ПЦУ зазначили, якщо жінка не планувала заздалегідь заходити до церкви, але раптом відчула в цьому потребу, вона може без проблем заходити та молитися з непокритою головою. Протягом десятиліть нам нав'язувалися різноманітні міти та заборони, які тільки відштовхували людей від Церкви, встановлювали додаткові бар'єри, сіяли відчуття "негідності" тощо.

Пристрасті довкола обов'язкового носіння хустки до храму прокометував також митрофорний протоієрей, отець Ярослав Лашків (ПЦУ), з Івано-Франківської області. Він зазначив, хоча у Біблії, у писанні від святого апостола Павла можна знайти рядки про те, що жінка повинна бути з покритою головою, показуючи свою покірність перед Господом, проте не все так однозначно.

Він часто повторював, коли йому вказували люди в церкві на непокриту жінку, що хустка на голові не є чимось обов'язковим до виконання. Адже в такому разі потрібно критикувати усіх, хто має найрізноманітніші гріхи. Головне, на думку священника, це прийти до храму зі щирим бажанням помолитися, і навіть якщо зробить це жінка в штанах і без хустки — це вже не так важливо. Однак, звичайно, існують і важливі правила. Наприклад, не варто заходити до церкви у купальнику, шортах, надто коротких спідницях.

Отець Ярослав також дав пораду всім тим жінкам, які чули осуд у церкві за те, що вони прийшли з непокритою головою. Він рекомендує відповідати на таке: "Я прийшла не до вас, а до Бога".

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