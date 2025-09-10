Покров Пресвятої Богородиці 2025 року: дата за новим календарем, історія, що означає для українців, сильна молитва

Коли Покрова Пресвятої Богородиці 2025 року / © Pixabay

Після переходу Православної церкви України на новоюліанський календар, що відбувся 1 вересня 2023 року, дата святкування Покрови змінилася. Якщо раніше віряни вшановували його 14 жовтня, то тепер урочистість припадає на 1 жовтня — саме цього дня нині офіційно відзначається свято в Україні.

Духовний зміст Покрови

Згідно з церковним переданням, витоки свята сягають VII століття та пов’язані з подіями у Константинополі. Тоді, під час облоги міста, християни зібралися у храмі, аби спільною молитвою просити порятунку. Серед молільників був святий Андрій Юродивий з учнем Єпіфанієм. Саме їм явилася Пресвята Богородиця, яка простягла над людьми свій омофор — покривало, що символізувало небесний захист і материнське заступництво. Невдовзі вороги відступили, і загроза для міста зникла.

Свято Покрови було встановлено ще у Х столітті на згадку про чудесні події в Константинополі. У християнській традиції воно втілює заступництво та материнську опіку Богородиці над усіма вірними. З часом в Україні Покрова набула особливого значення, ставши символом мужності та захисту рідної землі.

Чим важлива Покрова для України

Для українців це свято завжди виходило за межі суто релігійного змісту. Воно нерозривно пов’язане з військовою традицією та козацькою добою. Запорозькі козаки вважали Пресвяту Богородицю своєю небесною покровителькою: на її честь зводили храми, перед походами зверталися до неї з молитвами про захист, а саме на Покрову обирали нового отамана. Символічно й те, що після цього дня козакам дозволялося залишати Січ і повертатися додому до родин.

У середині ХХ століття Покрова набула нового змісту — вона стала символічним днем для воїнів Української повстанської армії. Обравши це свято своїм, вояки УПА наголосили на спадкоємності визвольної боротьби українського народу від козацької доби до сучасності.

У новітній історії значення Покрови ще більше посилилося. Починаючи від 2014 року, саме цього дня в Україні відзначають День захисників і захисниць України. Після переходу ПЦУ на новоюліанський календар ухвалили рішення синхронізувати і державне свято: відтепер його відзначають 1 жовтня. Так традиція залишилася цілісною — вшанування воїнів, які боронять Батьківщину, відбувається в один день із святом Покрови, що здавна уособлює небесний захист і заступництво Богородиці.

Молитва на Покрову про заступництво

О Пресвята Владичице Богородице, Ти покрила своїм чесним омофором народ християнський! Покрий і нас від усякого зла видимого й невидимого. Будь нам Матір’ю і Заступницею у житті й у годину смерті. Моли Сина Твого, Христа Бога нашого, щоб Він дарував нам прощення гріхів, мир для душі й спасіння. До Тебе, о Всеблага, прибігаємо з вірою і надією, і Твоєму материнському заступництву віддаємо своє життя нині і повсякчас, і навіки-віків. Амінь.