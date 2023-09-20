Покровська батьківська субота 2023 року: дата за новим календарем, що можна робити і як молитися

Покровська поминальна субота — особливий день, коли потрібно згадувати покійних родичів, відвідувати храм та кладовище, молитися за упокій душ. Після переходу ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар дата Покровської батьківської суботи змінилася.

Коли віряни будуть поминати покійних на Покровську батьківську суботу

Щорічно Покровська батьківська субота припадала на суботу перед великим церковним святом Покрова Пресвятої Богородиці. Однак від 1 вересня 2023 року Україна перейшла на новоюліанський календар, тому дати багатьох релігійних свят змінилися. Покрову 2023 року ми будемо святкувати 1 жовтня (за старим календарем 14 жовтня), тому і Покровська батьківська субота буде вже наприкінці вересня. Тобто 30 вересня 2023 року (остання субота перед Покровою).

Покровська батьківська субота: історія і традиції

Що не можна і можна робити на поминальну суботу / Фото: pixabay.com

Традиція свята з'явилася в наших предків ще в XVI столітті. Тоді було прийнято поминати православних воїнів, які загинули в битві з татарами. Наразі подія набула більш широкого значення. Адже тепер цього дня поминають всіх покійних родичів, близьких.

За століття існування батьківської поминальної суботи склалися певні традиції і обряди. Цього дня обов'язково відвідують храм, де проводиться святкова літургія, а потім йдуть на кладовище. Без відвідування церковної служби і молитви відвідування кладовища вважається невірним.

Перед походом до церкви не забудьте підготувати спеціальні записки з іменами покійних родичів і близьких. Їх кидають в урну чи віддають безпосередньо в руки священнику, щоб він згадав їх під час проведення літургії. На записках не пишуть імена тих, хто покінчив життя самогубством, нехрещених. За ними не дозволяється проводити панахиди, сорокоусти і інші служби для поминання душі.

Також прийнято нести до церкви пісну їжу. Пізніше її подають як милостиню і роздають бідним. Також можна принести ритуальне червоне вино, яке використовується для проведення обряду проскомідії, коли і згадуються покійні.

На кладовищі приводять до ладу могили родичів, але інколи прибирання переносять на Дмитрівську суботу, коли воно є обов'язковим.

Завершується поминання скромним застіллям, на якому збирається родина. Звичайно, не варто розпивати алкогольні напої чи співати пісень. На столі зазвичай стоять пісні страви, поминальна кутя з медом, маком і родзинками. Вона вважається основним символом безсмертя і воскресіння душі. На могилі частувань залишати не слід. Церква наголошує, що це суперечить християнським традиціям. Краще все роздати бідним.

Як помолитися в поминальну суботу

Покровська батьківська субота обов'язково проходить в молитві за упокій душ. Молитися можна не лише в храмі, але й вдома. Можна прочитати спільну молитву на поминальну батьківську суботу:

Упокой, Господи, душі покійних рабів Твоїх: батьків моїх, родичів, благодійників (імена / ім'я), і всіх православних християн, і прости їм вся гріхи вільні та невільні, і даруй їм Царство Небесне.

Також можна прочитати такі молитви:

Господи, Утішителю і Пасторе наш! З благанням до Тебе вдаюся і прошу: почуй біль моєї душі, і не лишай в пеклі вогненному покійного раба Твого (ім'я/імена). Упокой душу його і прости йому всі гріхи, вільні і невільні, вкрий його своїм небесним покровом і дозволь перебувати в Царстві Твоєму навіки-віків. Амінь.

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Господи, почуй наші благання про батьків, що покинули цю землю і вирушили в Царство Твоє, де життя вічне. Лише ти здатний втішити душі наші скорботні.

Прошу, відпусти всі гріхи пішов і подаруй йому життя в радості і щасті на Небесах. Плачу я і молюся за душу раба Божого (ім'я/імена) з вірою і надією на розраду. Не залиш мене самого в печалі скорботній, допоможи пережити втрату. Відпусти йому всі гріхи, дозволь душі упокоїтися і знайти життя вічне. Помолюся ж я за нього і прославлю ім'я Твоє, Господь наш!

Бо Ти батько наш, і лише Ти знаєш, коли проб'є остання година наша на землі, щоб забрати після душі наші в Царство Небесне. Нехай знайдемо ми вічність поруч з тобою. На віки віків. Амінь.