Доки батареї ще холодні: що варто зробити до початку опалювального сезону

Батареї

Реклама

До початку опалювального сезону батареї варто не лише протерти зверху. За місяці, коли вони не працювали, всередині радіаторів накопичуються пил, шерсть і дрібне сміття, причому найбільше — у місцях, куди практично неможливо дістати звичайною ганчіркою.

Доки батареї залишаються холодними, їх зручно ретельно почистити. І для важкодоступних місць може знадобитися несподіваний помічник — звичайний фен.

Реклама

Навіщо чистити батареї перед увімкненням опалення

Особливо багато пилу може накопичуватися всередині панельних радіаторів із конвекторними пластинами. Коли опалення запрацює, повітря нагріватиметься між цими пластинами та підніматиметься в кімнату. Шар пилу цьому заважає.

Реклама

Виробник радіаторів Stelrad пояснює, що накопичення пилу між конвекторними пластинами може обмежувати рух повітря через радіатор і знижувати ефективність його роботи. Тому зовні батарея може здаватися чистою, водночас усередині залишатиметься значна кількість пилу.

До того ж після початку опалення нагріте повітря почне піднімати накопичений пил у кімнату. Саме тому генеральне очищення зручніше провести зараз, доки радіатори холодні.

Як почистити радіатор звичайним феном

Спочатку приберіть пил із доступних поверхонь. Якщо є пилосос із вузькою насадкою, пройдіться ним зверху та знизу радіатора і зберіть усе, до чого можна дістати.

Потім можна скористатися феном. Порядок простий:

Реклама

Постеліть під батарею старий рушник або непотрібну тканину. Пилососом приберіть доступний пил зверху, знизу та за радіатором. Увімкніть фен у режимі холодного повітря, без нагрівання. Направте потік повітря зверху вниз у щілини радіатора. Повільно рухайте фен уздовж усієї батареї, щоб видувати пил із внутрішніх пластин. Пил, який опинився внизу, зберіть пилососом. Наприкінці протріть зовнішні поверхні м’якою вологою тканиною.

Використання фена для видалення залишків пилу з конвекторних пластин рекомендує й Stelrad.

Фахівці з опалення також радять направляти потік повітря вниз через верхню частину радіатора, щоб витіснити пил із важкодоступних місць.

Навіщо класти під батарею вологий рушник

Якщо радіатор давно не чистили, одразу вмикати фен на максимальний потік — не найкраща ідея. Замість очищення можна отримати хмару пилу по всій кімнаті. Тому спочатку варто прибрати якомога більше пилу пилососом.

Під батарею можна також постелити злегка вологий старий рушник. Частина пилу, який фен видуватиме вниз, осяде на вологій тканині, а не розлетиться підлогою.

Реклама

Після завершення залишиться згорнути рушник і пропилососити підлогу.

Чому не потрібно вмикати гаряче повітря

Фен тут використовується не для нагрівання батареї. Його завдання — створити потік повітря, достатній для того, щоб витіснити пил із вузьких проміжків між пластинами.

Тому потрібен холодний режим. Експерт з опалення Берт Міскелл у матеріалі Homes & Gardens також рекомендує використовувати для такого очищення холодне повітря. Особливої користі від гарячого режиму немає.

Якщо фена недостатньо

У батареї, яку не чистили кілька років, пил може збитися у щільні грудки. Самого потоку повітря тоді може бути недостатньо.

Спочатку варто скористатися довгою тонкою щіткою для радіаторів або пилососом із вузькою насадкою. Після цього фен допоможе видалити залишки пилу з місць, куди щітка не дістала.

Не потрібно намагатися вичистити внутрішні пластини викруткою, ножем чи іншими гострими металевими предметами. Ними можна пошкодити покриття або тонкі елементи радіатора. Так само не варто заливати встановлену батарею водою, намагаючись вимити пил зсередини.

Перевірте, чи нічого не закриває батарею

Доки опалювальний сезон не почався, варто зробити ще одну просту перевірку — подивитися, що стоїть перед радіатором.

Великий диван, крісло, декоративний екран або щільні довгі штори можуть заважати теплому повітрю нормально поширюватися кімнатою.

Stelrad радить не блокувати радіатори меблями та не сушити безпосередньо на них одяг, якщо потрібно отримати максимальну тепловіддачу.

Тому перед початком сезону краще звільнити простір навколо батареї.

Що перевірити, коли опалення нарешті ввімкнуть

Після запуску опалення зверніть увагу, чи радіатор нагрівається рівномірно. Якщо батарея залишається холоднішою зверху, однією з можливих причин може бути повітря всередині, тоді радіатор може потребувати розповітрення.

Якщо ж він гарячий зверху, але холодний у нижній частині, можливою причиною можуть бути внутрішні відкладення.

Зараз, доки батареї холодні, найпростіше зробити те, для чого потім буде менш зручний момент: ретельно прибрати пил усередині радіаторів, очистити простір за ними та переконатися, що меблі й штори не перекривають рух теплого повітря.

На одну батарею це може зайняти лише кілька хвилин, а фен допоможе дістати саме туди, куди звичайною ганчіркою не дотягнутися.

Новини партнерів

Новини партнерів