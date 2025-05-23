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Поки ще є час: весняне підживлення, яке активує шалене зростання томатів — рецепт
Щоб отримати рясний урожай помідорів, досвідчені городники використовують особливу живильну суміш на основі молока, борної кислоти та йоду для поливання рослин.
Рецептом правильного приготування цієї суміші поділилося українське видання “На пенсії”.
Як зазначається в матеріалі, достатньо лише трьох поливань за сезон цим простим розчином, щоб томати почали активно рости та давати щедрий урожай. До того ж така підживка суттєво зміцнює імунітет рослин і допомагає їм протистояти численним захворюванням.
Далі — інструкція з приготування надзвичайно ефективного засобу, який рекомендують професійні агрономи.
Необхідні компоненти:
9 літрів теплої води;
1 літр молока;
Пів чайної ложки борної кислоти;
10 крапель йоду.
Спосіб приготування та застосування:
Змішайте всі складники у воді до повного розчинення.
Отриманим живильним розчином поливайте томати під корінь у ранкові години або після заходу сонця, коли рослини не зазнають дії прямих сонячних променів.
Бор активізує утворення зав’язі та сприяє швидшому розвитку плодів, а також допомагає рослинам краще переносити температурні коливання та боротися з хворобами. Йод ефективно запобігає появі фітофторозу, а молоко стимулює укріплення кореневої системи. Водночас експерти застерігають: використовувати цей розчин слід не більше трьох разів за сезон, інакше на листі можуть з’явитися небажані плями.