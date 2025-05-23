Чим поливами помідори, щоб був хороший урожай / © unsplash.com

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Рецептом правильного приготування цієї суміші поділилося українське видання “На пенсії”.

Як зазначається в матеріалі, достатньо лише трьох поливань за сезон цим простим розчином, щоб томати почали активно рости та давати щедрий урожай. До того ж така підживка суттєво зміцнює імунітет рослин і допомагає їм протистояти численним захворюванням.

Далі — інструкція з приготування надзвичайно ефективного засобу, який рекомендують професійні агрономи.

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Необхідні компоненти:

9 літрів теплої води;

1 літр молока;

Пів чайної ложки борної кислоти;

10 крапель йоду.

Спосіб приготування та застосування:

Змішайте всі складники у воді до повного розчинення. Отриманим живильним розчином поливайте томати під корінь у ранкові години або після заходу сонця, коли рослини не зазнають дії прямих сонячних променів.

Бор активізує утворення зав’язі та сприяє швидшому розвитку плодів, а також допомагає рослинам краще переносити температурні коливання та боротися з хворобами. Йод ефективно запобігає появі фітофторозу, а молоко стимулює укріплення кореневої системи. Водночас експерти застерігають: використовувати цей розчин слід не більше трьох разів за сезон, інакше на листі можуть з’явитися небажані плями.